Slalom gigante Kranjska Gora/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

Diretta gigante femminile Kranjska Gora streaming video e tv. Orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: le azzurre fra le favorite (6 gennaio)

06 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta gigante Lienz: Federica Brignone (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci oggi ci propone lo slalom gigante femminile di Kranjska Gora. Siamo in Slovenia, in una località classica per il Circo Bianco ma in genere per gli uomini. La tappa slovena di Coppa infatti di solito si svolge a Maribor, dove però per carenza di neve gli organizzatori hanno dovuto rinunciare, cedendo il posto alla più celebre località alpina della loro nazione. Per gli appassionati di sci potrebbe essere una bella notizia, perché la gara potrebbe rivelarsi ancora più emozionante e spettacolare a Kranjska Gora. Certamente sarà un appuntamento da non perdere, perché in gigante come sempre le azzurre saranno ambiziose: sono tante le italiane che puntano ad essere protagoniste. Le rivali non mancheranno, lo spettacolo è garantito: ecco tutto quello che serve sapere per seguire il gigante di Kranjska Gora.

GIGANTE KRANJSKA GORA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora è in programma alle ore 9.30, mentre per la seconda manche l’appuntamento sarà alle ore 12.15. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Slovenia (www.fis-ski.com).

GIGANTE KRANJSKA GORA: FAVORITE E ITALIANE

Per una volta, cominciamo proprio dalle azzurre la nostra panoramica, dal momento che fra le favorite vanno senz’altro citate alcune italiane. In primis Federica Brignone, reduce dalla splendida vittoria di settimana scorsa a Lienz: il complicato avvio di stagione è alle spalle, Fede punta ad essere protagonista in tutti i giganti ora, naturalmente con il mirino già puntato sulle Olimpiadi. Onore al merito anche per Manuela Moelgg: tre terzi posti nelle prime tre gare stagionali nella specialità, a Solden, Killington e Courchevel. L’auspicio è naturalmente quello di continuare a trovare Brignone e Moelgg ai vertici, ma possibilmente accompagnate anche da Sofia Goggia e Marta Bassino, che invece hanno avuto qualche problema in più. Entrambe hanno fatto bene a sprazzi ma, almeno in gigante (la Goggia ha due podi in super-G), non sono ancora riuscite a fare una gara tutta nel modo giusto. A Kranjska Gora dunque per Sofia e Marta l’obiettivo è quello di tornare ai livelli cui ci avevano abituate l’anno scorso.

Ciò naturalmente non ci deve far dimenticare che la concorrenza è fortissima e almeno tre nomi spiccano su tutti. Il primo è quello di Viktoria Rebensburg, vincitrice sia a Solden sia a Killington e poi seconda a Lienz ad appena quattro centesimi dalla nostra Federica Brignone: la donna di riferimento in gigante in questo momento è la tedesca, in testa alla classifica di specialità. Attenzione però naturalmente anche all’americana Mikaela Shiffrin, che sta facendo bene praticamente ovunque: il gigante non fa eccezione, con la vittoria a Courchevel e piazzamenti tutti di primissimo piano, che rendono Mikaela pericolosissima anche in questa specialità, sia pure con una concorrenza che le è molto più vicina rispetto allo slalom, dove la Shiffrin fa il bello e il cattivo tempo. Chi non ha ancora vinto quest’anno è la francese Tessa Worley, assoluta dominatrice della passata stagione e campionessa del Mondo in carica: la transalpina comunque vanta ben due secondi posti su quattro giganti disputati e a Lienz è arrivata quarta, resta sempre in primissimo piano in una specialità davvero ricca di campionesse.

© Riproduzione Riservata.