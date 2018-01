Spal Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spal Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo stadio Mazza per la ventesima giornata della Serie A

06 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Spal Lazio, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

Spal Lazio, partita del Mazza, è diretta dall’arbitro Paolo Tagliavento: le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 di sabato 6 gennaio in quella che è la ventesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Per la Lazio si apre un 2018 importante: i biancocelesti lottano su tre fronti perchè sono impegnati nella corsa alla qualificazione in Champions League, dovranno giocare i sedicesimi di un’Europa League che possono anche vincere e, superando l’ostacolo Milan, centrerebbero la quarta finale di Coppa Italia nelle ultime sei stagioni. La Spal ovviamente punta alla salvezza: il girone di andata ci ha detto che gli estensi sono in piena corsa e, attualmente, occupano la terzultima posizione in classifica insieme al Crotone. Sarà una lunga volata, ma la squadra allenata da Leonardo Semplici ci proverà fino alla fine e potrebbe magari avere un aiuto dal calciomercato invernale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Lazio sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: il canale del satellite è Sky Calcio 3 (codice d’acquisto 410858 per i non abbonati al pacchetto Calcio), mentre per il digitale terrestre dovete andare su Sky Calcio 2. Ricordando anche gli appuntamenti con Diretta Gol Serie A (Sky Super Calcio) e Diretta Premium (Premium Calcio 1) per highlights e reti in tempo reale da tutti i campi di Serie A collegati, dobbiamo anche dire che in assenza di un televisore sarà possibile seguire questa partita del Mazza anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone le applicazioni Sky Go o Premium Play a seconda dell’abbonamento sottoscritto (in ogni caso non sono richiesti costi aggiuntivi).

IL CONTESTO

La partita di andata era stata uno shock: 0-0 all’Olimpico e la Lazio, quinta nel campionato precedente e vincitrice della Supercoppa Italiana pochi giorni prima, fermata nel suo stadio da una squadra che non giocava in Serie A da quasi 50 anni. Da quel pareggio i biancocelesti hanno iniziato a volare, vincendo nove delle seguenti 11 partite; poi è arrivato un calo, i punti nelle sette gare che hanno chiuso l’andata hanno portato appena 9 punti. Tuttavia la Lazio ha ripreso la marcia riuscendo a non subire gol nelle ultime due e fermando l’Inter a San Siro; adesso si corre per un posto in Champions League e in questo senso nel mirino ci sono i nerazzurri e la Roma, con entrambe le squadre della capitale che devono recuperare una partita. La Spal ha vinto appena tre partite in tutta l’andata, ma ha saputo imporsi sul campo del Benevento e contro il Genoa: vittorie fondamentali perchè ottenute contro concorrenti diretti per la salvezza. Una Spal che dopo aver perso sette delle prime dieci partite ha frenato l’emorragia: nelle altre nove le sconfitte sono state soltanto tre, con il doppio dei punti (10) raccolti rispetto alla prima metà del campionato. Dunque gli estensi stanno pian piano trovando ritmo; oggi si punterà quantomeno a un pareggio per muovere ancora la classifica.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL LAZIO

Si rivede Meret: il giovane portiere di proprietà dell’Udinese dovrebbe andare in panchina - favorito Alfred Gomis - ma se non altro torna a disposizione di Semplici. Spal schierata con il 3-5-2: Alberto Grassi (se fisicamente ok) prenderà il posto dello squalificato Mora con Rizzo o Vitale come alternativa, Paloschi sgomita con Antenucci per affiancare Floccari, mentre Borriello è fuori dai giochi. In difesa non dovrebbe cambiare alcunchè con Vicari schierato centrale e il supporto di Salamon e Felipe ai suoi lati, Manuel Lazzari giocherà sulla fascia destra con Mattiello che dovrebbe avere la meglio a sinistra, in mezzo Viviani (schierato come playmaker arretrato, per lui quasi un derby visti i trascorsi nella Roma) e Schiattarella completano il reparto. Nella Lazio è ballottaggio tra Felipe Anderson e Luis Alberto: uno dei due sarà titolare sulla trequarti insieme a Milinkovic-Savic, alle spalle di Ciro Immobile. Cambiano gli esterni: indisponibili sia Marusic che Lulic, giocheranno Basta e Jordan Lukaku con Parolo e Lucas Leiva che come sempre formeranno la coppia centrale a schermo di una difesa composta da De Vrij (che guida il reparto), Bastos che rimane favorito su Wallace e Radu, con Strakosha che ovviamente sarà il portiere.

QUOTE E PRONOSTICO

Il fattore campo non incide troppo sulle quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito sulla partita: nonostante si giochi al Mazza il valore che viene posto sul segno 1 per la vittoria della Spal è alto, e arriva a 6,25. La vittoria della Lazio, identificata dal segno 2, vale molto meno ed esattamente una quota di 1,53 mentre per il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X, il vostro guadagno sarebbe di 4,00 volte la somma che avrete deciso di investire. Da valutare anche un buon 2,05 su Under 2,5: è più probabile che questa partita finisca con meno di tre reti, ma considerando che all’andata è finita 0-0 si può pensare che la Lazio trovi qualche difficoltà nel superare la difesa della Spal, anche se all’epoca era agosto e la condizione non era certamente quella di oggi.

