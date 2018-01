Torino Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

06 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Torino Bologna, Serie A 20^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Bologna sarà diretta dal signor Antonio Damato: sabato 6 gennaio alle ore 12:30 è questa la prima partita in programma, una sfida che rientra nel calendario della ventesima giornata di Serie A 2017-2018. Sono una di fronte all’altra due squadre che stanno vivendo un momento difficile: 25 punti per il Torino e 24 per il Bologna, al momento abbondantemente salve ma con un calo che le sta allontanando dalle posizioni europee (comunque ancora alla portata). Per i granata si tratta della seconda partita del 2018, con una novità sostanziale: la recente sconfitta nei quarti di Coppa Italia, contro la Juventus, ha portato al sorprendente esonero di Sinisa Mihajlovic. Al suo posto ecco l’esordio di Walter Mazzarri, che in Italia non allena dal 2014 (Inter) e che ora dovrà provare a portare i granata verso la sesta posizione in classifica. Con lui potrebbe esserci una rivoluzione a livello tattico; intanto però quello che conta è prendersi la vittoria in questa partita delicata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Bologna è un’esclusiva in diretta tv per i soli possessori dell’abbonamento alla televisione satellitare, con sottoscrizione al pacchetto Calcio (in alternativa il codice d’acquisto è 410803): i due canali sono Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e ovviamente ci sarà la possibilità di seguire la partita del Grande Torino anche in diretta streaming video, attivando - senza costi aggiuntivi - l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come Pc, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Mihajlovic non aveva poi iniziato male la sua avventura con il Torino, ma ha finito in calo: non è tanto la sconfitta con la Juventus ad averlo condannato, quanto il fatto che da un po’ di tempo i granata avessero smarrito la via vincendo davvero poco (due delle ultime 14 partite di campionato) e non riuscendo a confermare la loro posizione in zona europea. Adesso si apre l’era Mazzarri: il tecnico livornese porterà cambiamenti ma innanzitutto avrà l’obbligo di risollevare un Torino sfiduciato e con qualche problema di infortuni. La partita contro il Bologna, che poteva essere buona come occasione per riprendere fiato, rischia ora di diventare ampiamente rischiosa: i felsinei hanno fatto soltanto 4 punti nelle ultime cinque partite, ma fuori casa hanno vinto due delle ultime tre gare giocate e, con 5 vittorie esterne all’attivo (in nove impegni) sono una squadra che lontana dal Dall’Ara si esprime decisamente meglio. Sulla classifica della squadra di Roberto Donadoni incide soprattutto il rendimento di ottobre e inizio novembre: quattro sconfitte consecutive (ma ce ne sono anche tre nelle ultime quattro).

PROBABILI FORMAZIONI TORINO BOLOGNA

Allenatore nuovo, possibile rivoluzione: Walter Mazzarri gioca solitamente con la difesa a tre e in questo modo potrebbe impostare il Torino. Dovrà innanzitutto fare i conti con le tante assenze: volendo ipotizzare un 3-4-2-1, oggi i granata potrebbero essere in campo con Sirigu tra i pali, Moretti in difesa con N’Koulou e Burdisso e i due esterni che sarebbero De Silvestri e Molinaro, schierati però sulla linea dei centrocampisti. Uno tra Rincon, Valdifiori e Baselli starebbe fuori: presumibilmente l’ex di Empoli e Napoli, poco adatto a giocare in una cerniera con due mediani. Nel reparto avanzato Iago Falque e Berenguer giocherebbero alle spalle di Niang, che ancora una volta deve sostituire Belotti; ovviamente resta viva l’ipotesi del 4-3-3 almeno per questa partita, visto che di fatto Mazzarri ha avuto un giorno per prepararla.

Il Bologna potrebbe dover rinunciare a Verdi, che ha avuto qualche problema in settimana e, nella peggiore delle ipotesi, si accomoderebbe in panchina per fare numero: con lui in panchina spazio a Palacio o Krejci, con Destro e Federico Di Francesco (al rientro) che dovrebbero essere al loro posto nel tridente offensivo. A centrocampo Nagy e Donsah si giocano la maglia di mezzala, certo del posto invece Andrea Poli così come Pulgar, che ormai è stato stabilmente scelto come playmaker davanti alla difesa. Nel reparto arretrato c’è il dubbio Torosidis - influenza - e dunque Mbaye e Masina sono favoriti per giocare sulle fasce, in mezzo dovrebbero esserci ancora Helander e Giancarlo Gonzalez.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita equilibrata quella del Grande Torino, ma secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai il fattore campo potrebbe essere determinante: la quota 1 per la vittoria del Torino infatti vale meno (2,00) rispetto all’eventualità del segno 2 che, ovviamente, identifica l’affermazione esterna del Bologna e ha un valore di 3,80. Per il pareggio dovete giocare come sempre il segno X: qualora dovesse essere questo l’esito della sfida di Serie A, il vostro guadagno sarebbe di 3,45 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

