Var in Milan Crotone/ Video: annullato il gol di Kessie, convalidato quello di Koulibaly in Napoli Verona

Il video del gol annullato in Milan Crotone: il Var cambia la decisione dell'arbitro in merito a quello che sarebbe stato il potenziale raddoppio rossonero, firmato da Franck Kessie

06 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Franck Kessie, prima stagione nel Milan (Foto LaPresse)

Var in azione nella ventesima giornata di Serie A: grazie al video a bordo campo l’arbitro Fabio Maresca ha annullato il gol che Franck Kessie aveva realizzato in Milan Crotone, e che sarebbe stato il suo terzo in questo campionato. L’azione è stata piuttosto confusa: calcio d’angolo battuto dalla sinistra, lo stesso lato da cui appena prima era arrivato il gol di Leonardo Bonucci, respinta, torre di Alessio Romagnoli che non riusciva a indirizzare verso la porta ma sugli sviluppi dell’azione arrivava Kessie che scaricava in porta il destro che portava il Milan sul 2-0. I rossoneri esultavano, ma poco dopo arrivava la beffa: Maresca, richiamato dal Var, andava a controllare e ravvisava con tutta probabilità una trattenuta di Kessie sul difensore, cosa che gli permetteva di arrivare per primo sul pallone e battere Cordaz. Dunque gol annullato e rossoneri che restano sul risultato di 1-0; la decisione dell’arbitro sembra tutto sommato essere giusta, perchè rivedendo le immagini è evidente come Kessie commetta un’irregolarità che è decisiva per la rete. I rossoneri non sono fortunati con il Var: ricorderete come l’espulsione di Bonucci nella partita contro il Genoa fosse arrivata dopo il consulto con il video, che aveva ravvisato la manata del capitano del Milan che era stato squalificato per due giornate.

CONVALIDATO IL GOL DI KOULIBALY

Sfortunate anche le veronesi: nell’anticipo del venerdì ai clivensi era stato annullato il gol di Fabrizio Cacciatore - per un fuorigioco millimetrico - e così con il 2-0 sull’Udinese cancellato era poi arrivata la rete del definitivo pareggio, con Nenad Tomovic che aveva infilato la propria porta sul cross di Jankto. Oggi invece il Var ha convalidato il gol di Kalidou Koulibaly contro il Verona: calcio d’angolo battuto da Mertens e stacco imperioso del difensore senegalese nell’area piccola per portare il Napoli in vantaggio. Veementi le proteste da parte di tutti gli scaligeri: l’arbitro - Rosario Abisso - ha però mantenuto la propria scelta, non ravvisando irregolarità nel gesto tecnico di Koulibaly. Decisione che ha mandato su tutte le furie Fabio Pecchia, ex della partita: l’allenatore del Verona ha perso le staffe ed è stato espulso. Poco dopo, avendo sbloccato la partita e reso tutto più semplice, il Napoli ha raddoppiato con il ritorno al gol di José Callejon (sesta rete nel suo campionato) confermandosi dunque in testa alla classifica della Serie A.

