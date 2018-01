Video/ Chievo Udinese (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata)

Chievo Udinese si è chiusa con un pareggio per 1-1 deciso dal gol di Radovanovic e dall’autorete di Tomovic. Tutto è successo nel primo tempo, dove ad essere onesti il Chievo aveva convinto molto di più, ma senza a riuscire a sfruttare questa superiorità. Alla distanza invece è cresciuta l’Udinese, ma la vittoria sarebbe stata un premio eccessivo per i bianconeri di Massimo Oddo. Il Chievo sale dunque a quota 22 punti, mentre l’Udinese raggiunge i 28 punti in classifica. Adesso due settimane di sosta, che probabilmente saranno più gradite al Chievo che sta vivendo un periodo difficile: domenica 21 gennaio la squadra di Rolando Maran ricomincerà il proprio cammino all’Olimpico contro la Lazio, mentre l’Udinese ci sarà l’impegno casalingo contro la Spal.

LE STATISTICHE

Dando adesso uno sguardo ad alcuni numeri di Chievo Udinese, bisogna innanzitutto notare che il possesso palla è stato equamente diviso, 50% per parte. Il Chievo sicuramente ha fatto qualcosa in più, come testimoniano i dati sia dei tiri totali (10-7) sia dei tiri che hanno centrato lo specchio della porta avversaria (8-4). Purtroppo per i gialloblù però non è stato un tiro dell’Udinese a fissare il pareggio, bensì l’autorete di Tomovic. Contando le occasioni da gol, possiamo assegnarne cinque ai gialloblù padroni di casa e appena tre ai bianconeri. In parità sono invece sia il numero dei calci d’angolo (5-5) sia i fuorigioco, uno per parte: pesantissimo però quello del Chievo, perché ha portato all’annullamento tramite Var del gol di Cacciatore che avrebbe portato i gialloblù sul 2-0. L’Udinese è stata certamente più fallosa, dal momento che il dato relativo ai falli commessi vede un netto 20-6 per la squadra friulana; si è trattato comunque praticamente sempre di normali falli di gioco nel contesto di una partita corretta, tanto è vero che dal punto di vista disciplinare abbiamo registrato una sola ammonizione, quella comminata dall’arbitro Chiffi a Barak dell’Udinese al 93’ minuto di gioco, in pieno recupero.

LE DICHIARAZIONI

Ai microfoni di Sky Sport 24, Rolando Maran ha commentato con un pizzico di amarezza il pareggio del suo Chievo contro l’Udinese: "Soprattutto nella prima parte abbiamo messo in campo una prestazione incredibile. C'è da rammaricarsi non poco, nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, siamo sembrati intimoriti. Però nella prima parte abbiamo avuto più di un'occasione per raddoppiare e poi ci siamo ritrovati con l'Udinese che ha pareggiato la gara. Sarei preoccupato se non avessi visto un primo tempo di questo calibro. La squadra nonostante il momento particolare si è messa a giocare contro un Udinese che veniva da cinque vittorie consecutive. Abbiamo concesso qualche ripartenza nel finale e non dovremmo farlo”. Maran naturalmente spera di trattenere Inglese, ma ha parole importanti anche per Bani, all’esordio in Serie A: “Siamo in piena corsa per l'obiettivo e Inglese è uno degli effettivi più importanti. Dobbiamo correre per la salvezza e ci serve l'apporto di tutti per farlo. Bani ha giocato con tranquillità, è stato bravissimo".

