Video/ Fiorentina Inter (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata)

Video Fiorentina Inter (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita giocata al Franchi e valida nella 20^ giornata del campionato della Serie A.

06 gennaio 2018 Federico Giuliani

Video Fiorentina Inter (LaPresse)

Fiorentina-Inter termina con il risultato di 1-1 per effetto dei gol siglati da Icardi e Simeone, gli uomini più attesi del match. L'avvio della Fiorentina è ottimo. Gli uomini di Pioli attaccano in massa e si muovono all'unisono mentre quelli di Spalletti devono ancora prendere le misure. Al 2' subito occasione d'oro per i viola: dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, Astori prolunga per Simeone che in area piccola sbaglia la deviazione vincente a pochi passi da Handanovic. Passano pochi minuti e la Fiorentina sfiora ancora il gol: Simeone scappa in contropiede, sterza su Ranocchia e apre per Chiesa, la cui conclusione termina alta di pochissimo. L'ondata gigliata termina con una torsione tentata da Simeone su un traversone tagliati di Veretout; nessun problema per Handanovic, che controlla la sfera con lo sguardo spegnersi sul fondo. Al 13' la Fiorentina torna a farsi pericolosissima: Benassi lancia Chiesa sulla destra, che improvvisamente mette in mezzo un rasoterra non proprio irresistibile. Ranocchia è sulla traiettoria ma scivola favorendo Thereau; per fortuna dell'Inter, il tentativo del francese è sballato da posizione più che favorevole. Nel finale di tempo l'Inter cresce quel tanto che basta per fare almeno il solletico ai guantoni di Sportiello, bravo a neutralizzare i tiri di Gagliardini, Cancelo e Vecino.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Chiesa fa venire i brividi ad Handanovic con un piazzato che si spegne sul fondo. Al 55' l'Inter passa in vantaggio: Cancelo batte una bella punizione per la girata di testa di Icardi. Sportiello si salva ma non può nulla sulla ribattuta dello stesso argentino, che insacca l'1-0. La reazione viola non si fa attendere: Biraghi e Babacar chiamano Handanovic a due super interventi. In mezzo Skriniar sfiora l'autorete colpendo il palo. Nel finale Badelj si divora l'1-1, così come dalla parte opposta Borja Valero e Candreva sprecano il possibile colpo del ko. Arriviamo ai minuti di recupero: Eysseric vede il varco per servire Simeone e lo fa con i tempi giusti. Il Cholito questa volta non sbaglia e fa secco Handanovic. Andiamo adesso a dare un'occhiata ai dati più significativi della gara: il possesso palla sorride agli ospiti 51% contro il 49% gigliato. La Fiorentina ha calciato 18 volte, di cui 4 in porta; l'Inter si è fermata rispettivamente a 9 e 5. Angoli: 7 a 5 per la Fiorentina. I viola, tra l'altro, hanno pure colpito un palo.

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Fiorentina-Inter ecco quanto dichiarato a TMW Radio dal capitano dei gigliati, Davide Astori: "È stata una partita bella, ci tenevamo a vincere ma la prestazione è stata di livello dal 1’ all'ultimo minuto. Il punto che è arrivato è assolutamente positivo anche se siamo delusi perché alla fine non abbiamo vinto". Questa invece l'analisi della serata di Borja Valero, centrocampista dell'Inter e grande ex del match: "È stato emozionante tornare al Franchi, è bello vedere tante persone che ti vogliono bene, è una cosa che porterò sempre con me. Quando è iniziata la partita non ho pensato ad altro, ma alla fine quando ho visto tutte quelle maschere e gli striscioni mi sono davvero emozionato, è una cosa davvero bella da parte dei tifosi della Fiorentina. Ho vissuto tanti bei momenti a Firenze, ringrazierò sempre questa città. La partita? Per come si era messa, posso dire che abbiamo perso due punti, ma abbiamo fatto davvero poco. Sento spesso i miei vecchi compagni di squadra".

© Riproduzione Riservata.