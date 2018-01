INTER ROMA PRIMAVERA/ Streaming video e diretta tv: i precedenti. Probabili formazioni e orario

Diretta Inter Roma Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che a San Siro assegna la Supercoppa 2017 nella categoria Under 19

07 gennaio 2018 - agg. 07 gennaio 2018, 10.06 Claudio Franceschini

Diretta Inter Roma Primavera, Supercoppa 2017 (Foto LaPresse)

E’ davvero curioso, come già detto, che la Supercoppa 2017 sia ancora Inter Roma Primavera: lo scorso anno stessa partita, ma si era giocato nella capitale perchè allora erano i giallorossi che arrivavano dalla vittoria dello scudetto, mentre i nerazzurri avevano vinto la Coppa Italia. Entrambe avevano superato la Juventus nella rispettiva finale; la Supercoppa, giocata il 28 ottobre (ovviamente del 2016), non aveva avuto storia e allo stadio Olimpico la Roma aveva dominato vincendo 4-0, grazie alla doppietta di Marco Tumminello e ai sigilli di Riccardo Marchizza (su calcio di rigore) e Keba Coly. La Supercoppa Primavera era stata Inter Roma anche nel 2012 (5 settembre), anche allora si era disputata all’Olimpico e anche allora i giallorossi l’avevano vinta: c’era Daniele Bernazzani sulla panchina dell’Inter, che con Marco Livaja aveva solo accorciato le distanze nel secondo tempo dopo che Claudiu Bumba e Marco Frediani avevano realizzato le due reti decisive per la Roma. Alcuni nomi impegnati quel giorno: Matteo e Federico Ricci e Luca Mazzitelli nella Roma (ma anche Marco Frediani, che oggi gioca nel Parma); Ibrahima Mbaye (che era stato espulso nel primo tempo), Alfred Duncan, Marco Benassi, Luca Garritano, Francesco Forte e il già citato Livaja nell’Inter. Quest’anno come già detto Inter e Roma si sono sfidate in campionato, e i nerazzurri hanno vinto in trasferta: rigore di Nicolò Zaniolo ad aprire i conti, pareggio di Keres Masangu e gol della vittoria dell’Inter firmato da Matteo Rover. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Roma Primavera è un appuntamento in diretta tv su Sportitalia: tutti dunque potranno assistere a questa partita - gli abbonati Sky potranno farlo anche attraverso il loro decoder, al canale 225 del bouquet - e attraverso il sito www.sportitalia.com sarà possibile seguire la Supercoppa anche in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Inter Roma Primavera, partita diretta dall’arbitro Manuel Volpi, è la Supercoppa 2017 per la categoria Under 19: per l’occasione, domenica 7 gennaio alle ore 20:45 si apriranno le porte dello stadio Giuseppe Meazza, che non per la prima volta ospita la sua squadra Primavera. In campo, come da tradizione, le squadre che hanno vinto scudetto e Coppa Italia nella passata stagione; il tricolore lo ha ottenuto l’Inter, ed è curioso notare come questa sfida sia la stessa che era stata giocata anche per l’edizione 2016 di Supercoppa, a “ruoli” se vogliamo invertiti. Stabilire chi sia favorito è davvero complicato: in campionato i nerazzurri stanno viaggiando meglio, ma la Roma - che ha ancora una partita in meno - è comunque nelle prime posizioni. Entrambe arrivano da una seconda parte di 2017 che le ha viste impegnate in Europa: per i giallorossi eliminazione dal girone di Youth League, l’Inter dovrà invece giocare i playoff - dopo i due turni di Domestic Champions Cup - per provare ad entrare negli ottavi di finale.

IL CONTESTO

Inter e Roma stanno provando a monopolizzare il mondo della Primavera: negli ultimi anni hanno rappresentato l’eccellenza del movimento Under 19 e in questa stagione sono ripartite con la stessa ambizione. L’Inter è la capolista del girone unico con 30 punti, gli stessi dell’Atalanta; la Roma invece è quinta con 22 punti, ma come detto deve ancora giocare la partita contro il Torino e dunque, almeno virtualmente, potrebbe agganciare la Juventus in terza piazza. Al netto del momento e della stagione, siamo comunque di fronte a due grandi squadre e settori giovanili all’avanguardia: non è un caso che sia l’Inter che la Roma, solo restando agli ultimi anni, abbiano lanciato tanti giocatori che si sono poi affermati nei principali campionati e oggi sono protagonisti anche in Serie A. L’ultimo impegno per entrambe, nell’anno solare 2017, è avvenuto il 23 dicembre: l’Inter ha vinto sul campo del Sassuolo mentre la Roma ha pareggiato il derby contro la Lazio. I nerazzurri però sono stati eliminati in Coppa Italia (dall’Atalanta) laddove i giallorossi hanno raggiunto la doppia semifinale, che giocheranno a fine gennaio contro il Torino. Nella partita di campionato, che si è giocata a metà novembre, l’Inter ha ottenuto un importante 2-1 in trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA PRIMAVERA

L’Inter deve sempre fare a meno di Vanheusden, che si è rotto il crociato all’inizio della stagione: lo sostituisce Bettella, che farà coppia con Lombardoni al centro di una difesa completata dai due esterni Valietti e Sala. A centrocampo spazio a Rada, che come sempre si occuperà della cabina di regia; al suo fianco ci sarà sicuramente il belga Emmers, mentre l’altra maglia potrebbe essere destinata a Zappa che si adatterebbe a fare la mezzala e che se la gioca con Danso e Schirò. Davanti, Stefano Vecchi potrebbe confermare l’avanzamento di Zaniolo sulla trequarti: Odgaard e Pinamonti giocheranno come prime punte, ma occhio a Belkheir che scalpita per una maglia dal primo minuto. Solito 4-3-3 per la Roma di Alberto De Rossi: davanti ad Andrea Romagnoli ci sono Cargnelutti e Ciavattini, con Nura che ha recuperato dai problemi fisici e giocherà a destra. Sulla corsia sinistra c’è l’imbarazzo della scelta: Meadows o Semeraro, ma Valeau ha giocato il derby in quella posizione. In alternativa lo stesso Valeau può andare a centrocampo - ruolo naturale - ad affiancare il playmaker Marcucci, con Riccardi che sarà l’altro interno; nel tridente offensivo dovrebbe trovare spazio Besuijen, con Antonucci e Cappa che sembrano favoriti per agire da esterni con licenza di segnare.

