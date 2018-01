Monza-Modena/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 16^ giornata)

Diretta Monza Modena: streaming video e tv, orario e risultato live del match della 16^ giornata della Serie A1. Emiliani favoriti al successo corsaro alla Candy Arena.

07 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Monza Modena (da Twitter ufficiale)

Monza-Modena, diretta maglia arbitri Mauro Goitre e Luca Sobrero, è la partita in programma oggi domenica 7 gennaio alle ore 18.00 presso la Candy Arena, valida nella 16^ giornata del Campionato di Serie A1. La formazione emiliana torna protagonista e lo fa nella complicata cornice lombarda: i gialloblu devono oggi tornare a vincere se non vogliono perdere troppo terreno con le rivali in lotta per la prima piazza della Classifica della Superlega. Al momento infatti la formazione di Stoytchev è terza e contro Monza (ferma alla 11^ posizione) non dovrebbe aver troppi problemi a mettere a bilancio altri punti di gran peso.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita tra Monza e Modena, attesa per le ore 18.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi al canale Raisport + da tempo punto di riferimento per gli appassionati del volley nostrano e non solo. Sarà ovviamente garantita anche la diretta streaming video della partita della Candy Arena tramite il servizio gratuito Raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL MATCH (da raiplay.it)

QUI MONZA

La formazione di Falasca ha registrato negli ultimi appuntamenti un andamento discontinuo: in ogni caso la compagine lombarda si è più volte messa in mostra e di certo si tratta di un avversario non banale anche per una formazione così quotata come è Modena. I padroni di casa dopo tutto si presentano in campo vantando 15 punti e solamente la 11^ posizione del classifica con un bilancio di appena 5 vittorie. Esiti comunque importanti ma forse la saura di Falasca può dare di più ma dovrà dimostrarlo fin da subito in questa seconda parte della stagione della Superlega. Da non dimenticare che Monza è di ritorno dalla sconfitta per 3-1 maturata solo pochi giorni fa nel derby con Milano: la voglia di rivalsa darà una carica in più stasera ai lombardi.

QUI MODENA

Passato il temporale dei fratelli Ngapeth è tornato il cielo sereno e soprattutto le vittorie in casa Modena: la squadra emiliana è sempre la terza forza di questa stagione regolare della Serie A1 con ben 36 punti a bilancio e un ottimo tabellino da 12 vittorie e tre KO rimediati. L’ultimo insuccesso dei gialloblu però risale appena allo scorso 26 dicembre nella 13^ giornata della Serie A1 contro Padova: Stoytchev e i suoi dovranno fare attenzione non far calare di nuovo l’attenzione in campo, perchè Monza di certo ne approfitterà con lucidità. di fatto però il valore tencico della rosa di Stoytchev rimane nettamente più elevato dell'avversaria di questa sera.

© Riproduzione Riservata.