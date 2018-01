PAGELLE/ Inter-Roma Primavera: i voti della partita (Supercoppa - primo tempo)

Pagelle Inter Roma Primavera: i voti e i giudizi sulla partita giocata oggi 7 gennaio 2018. Chi sono stati i migliori e i peggiori della finale della Supercoppa?.

07 gennaio 2018 Stefano Belli

Pagelle Inter Roma Primavera (LAPresse)

Al Meazza di Milano le rappresentative giovanili di Inter e Roma si stanno contendendo la Supercoppa Primavera, all'intervallo il punteggio vede le due squadre sull'1-1: ecco i voti del primo tempo. Si parte con i fuochi d'artificio, al primo affondo i nerazzurri sbloccano la contesa con Colidio (6,5) che apre e chiude l'azione vincente, niente da fare per Romagnoli (6,5) che pure aveva provato ad opporsi. La reazione dei ragazzi di De Rossi è comunque immediata, il pari arriva già al 6' con il pallonetto di Marcucci (6,5) che scavalca Pissardo (6) uscito colpevolmente dai pali. Nei minuti successivi sale in cattedra Odgaard (7) che con un paio di iniziative personali spaventa la retroguardia avversaria, dall'altra parte Antonucci (6) scuote l'esterno della rete mentre Riccardi (7) per due volte non riesce a battere Pissardo. I ritmi si abbassano anche perché le due squadre si prendono le misure a vicenda e si posizionano meglio in mezzo al campo, concedendo meno varchi alle avanguardie, di conseguenza diminuiscono anche i capovolgimenti di fronte. Vedremo che piega prenderà la partita nella seconda frazione, i supplementari sono un'eventualità più che concreta.

VOTO INTER 6,5 - I nerazzurri si aggrappano sostanzialmente alle giocate di Odgaard e ai palloni persi dai giallorossi per sviluppare le azioni offensive.

MIGLIORE INTER: ODGAARD 7 - Finora è il più bravo dei suoi per stacco, sta cercando di vincere questa Supercoppa praticamente da solo.

PEGGIORE INTER: DANSO 5,5 - Diversi palloni persi, qualche intervento bucato e un paio di falli che potevano costargli il giallo.

VOTO ROMA 6,5 - I giallorossi si fanno subito infilare da Colidio ma con una grande reazione di carattere riescono a ristabilre la parità.

MIGLIORE ROMA: RICCARDI 7 - È l'uomo che riesce a infilarsi con più facilità nell'area di rigore avversaria.

PEGGIORE ROMA: SDAIGUI 5,5 - Non è ancora entrato in partita, assente ingiustificato di questa prima frazione. (Stefano Belli)

