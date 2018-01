Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate, live score gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (7 gennaio 2018)

Risultati Serie D: classifiche aggiornate e live score dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H e I. Riprende dopo la lunga sosta il campionato della quarta divisione del calcio italiano

Prosegue dopo la sosta il campionato di Serie D 2017-2018: domenica 7 gennaio, con le partite che iniziano alle ore 14:30, vivremo la prima giornata di ritorno nei nove gironi che compongono il torneo. In qualche caso siamo dunque alla ventesima giornata, in altri “soltanto” alla diciottesima; sia come sia, impazza la corsa verso i nove posti in Serie C che saranno garantiti unicamente dalla vittoria del rispettivo girone. Tuttavia, anche i playoff sono importanti perchè definiranno le gerarchie e gli ordini per eventuali ripescaggi e riammissioni al piano di sopra. Il campionato è lunghissimo e ci attendono ancora tante sorprese, ma di certo siamo già ampiamente nel vivo della stagione e i rapporti di forza sono già più o meno chiari.

LOTTA A DUE… O TRE?

Nel girone A impazza la lotta tra Caronnese e Gozzano: le due squadre condividono la vetta della classifica con 44 punti. Il finale dell’andata ha sorriso maggiormente al Gozzano, che ha vinto le ultime tre partite; tuttavia la Caronnese ha fatto più punti (12 contro 9) nelle ultime cinque, e dunque ha saputo agganciare la sua rivale per poi sorpassarla, salvo farsi riprendere alla penultima giornata. Il Gozzano ha vinto di più ma la Caronnese ha perso soltanto una volta; attenzione però al grande ritorno del Como, che potrebbe trasformare la corsa a due in un terzetto. I lariani hanno vinto le ultime cinque partite e si sono presi la terza posizione con sei punti di vantaggio su Pro Sesto (in crisi) e Folgore Caratese: oggi è in trasferta proprio sul campo della prima di queste due squadre e, dovesse vincere, di fatto taglierebbe fuori una delle due contendenti. La Caronnese ospita l’Olginatese, per il Gozzano impegno esterno a Borgosesia, partita difficile.

LA FUGA DEL TROINA

In un campionato che in termini generali è piuttosto equilibrato, il Troina è la squadra che in questa Serie D ha il vantaggio più ampio sulla seconda in classifica. Con 41 punti (in 17 giornate) i siciliani hanno infatti 7 lunghezze di margine sulla Nocerina, che era considerata come la grande favorita della classifica e che invece si deve inchinare alla neopromossa. Un Troina che non impressiona per i numeri: ha il miglior attacco del girone I (34 gol) ma la differenza non è nettissima (la Nocerina ha segnato 33 volte), la difesa invece è la quinta migliore in compagnia di quella della Sancataldese (16 reti incassate). Tuttavia si tratta di una squadra pratica; l’ultima giornata del girone di andata ha però impedito alla capolista di allungare a 13 i punti di vantaggio sulla Nocerina, che è passata al Silvio Proto con un gol di Giovanni Cavallaro. Spezzata la serie di 8 vittorie consecutive e 15 risultati utili, ma il Troina è ancora abbondantemente primo e può gestire la situazione. Oggi giocherà in casa contro la Cittanovese, battuta all’andata per 2-0 con le reti di Ezequiel Melillo e Modou Diop.

RISULTATI E CLASSIFICHE SERIE D 2017-2018

GIRONE A

Arconatese-Folgore Caratese

Borgosesia-Gozzano

Calcio Derthona-Varesina

Caronnese-Olginatese

Castellazzo-Inveruno

Chieri-Casale

Pavia-Bra

Pro Sesto-Como

Seregno-OltrepoVoghera

Varese-Borgaro

CLASSIFICA

GIRONE B

Ciliverghe Mazzano-Dro

Darfo Boario-Crema

Lecco-Pro Patria

Levico Terme-Pontisola

Milano City-Lumezzane

Pergolettese-Caravaggio

Rezzato-Grumellese

Scanzorosciate-Ciserano

Trento-Virtus Bergamo

CLASSIFICA

GIRONE C

Abano-Liventina

Adriese-Feltre

Ambrosiana-Campodarsego

Belluno-Delta Rovigo

Cjarlins Muzane-ArzignanoChiampo

Clodiense-Este

Montebelluna-Calvi Noale

Tamai-Legnago Salus

Virtus Verona-Mantova

CLASSIFICA

GIRONE D

Castelvetro-Vivi Altotevere

Fiorenzuola-Rimini

Forlì-Triestina

Pianese-Correggese

Sammaurese-Imolese

Sangiovannese-Mezzolara

Sasso Marconi-Montevarchi

Tuttocuoio-Lentigione

Vigor Carpaneto-Colligiana

Villabiagio-Romagna Centro

CLASSIFICA

GIRONE E

Albissola-San Donato

Argentina-Ponsacco

Ligorna-Massese

Real Forte Querceta-Finale

Rignanese-Savona

Scandicci-Ghivizzano Borgo

Sestri Levante-Seravezza Pozzi

Valdinievole Montecatini-Lavagnese

Viareggio-Unione Sanremo

CLASSIFICA

GIRONE F

ASD Pineto Calcio-Matelica

Fabriano Cerreto-ASD Francavilla

Jesina-Avezzano

Monticelli-L’Aquila

Nerostellati Pratola-Castelfidardo

San Nicolò-Agnonese

Sangiustese-Campobasso

Vastese-San Marino

Vis Pesaro-Recanatese

CLASSIFICA

GIRONE G

Albalonga-Trastevere Calcio

Cassino-Ostia Mare

Flaminia-Monterosi

Latina-Rieti

Latte Dolce-Nuorese

Lupa Roma-Aprilia

San Teodoro-Lanusei Calcio

SFF Atletico-Anzio Calcio

Tortoli-Budoni

CLASSIFICA

GIRONE H

Altamura-Gragnano

Audace Cerignola-Fulgor Molfetta

Aversa-Taranto

Nerostellati Frattese-Francavilla

Pomigliano-Gravina

Potenza-Cavese

San Severo-Picerno

Sarnese-Nardò

Turris-Manfredonia

CLASSIFICA

GIRONE I

Gelbison Cilento-Acireale

Igea Virtus-Isola Capo Rizzuto

Messina-Portici

Palazzolo-Ebolitana

Roccella-Gela

Troina-Cittanovese

US Palmese-Sancataldese

Vesuvio Ercolano-Paceco

Vibonese-Nocerina

CLASSIFICA

