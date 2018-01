Risultati volley femminile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (Serie A1 13^ giornata)

Risultati volley femminiile: classifica della serie A1 e diretta live score delle partite previste oggi 7 gennaio 2018 per la 13^ giornata, la seconda del girone di ritorno.

07 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Monza - Risultati volley femminile (LaPresse)

Il campionato della Serie A1 di volley femminile torna in campo ancora durante le feste invernali: oggi domenica 7 gennaio infatti si giocherà la 13^ giornata della Serie A1 e la seconda del girone di ritorno. Dopo le emozione della Coppa Italia e del torneo amichevole Mimmo Fusco andate in scena nei giorni scorsi ecco che la regular season torna a far parlare di sé e lo fa con ben 5 incontri di assoluto livello. Il programma per questa 13^ giornata infatti ha previsto un solo anticipo, quello tra Casalmaggiore a Scandicci, avvenuto ieri alle ore 20.30 presso il Pala Radi. Vediamo allora che cosa ci offre il calendario ufficiale per questa intensa domenica dedicata al volley al femminile: ricordiamo che come al solito il fischio d’inizio su tutti i campi è stato previsto per le ore 17.00.

IL PROGRAMMA

Ecco quindi che si comincerà alle ore 17.00 anche al Mandela Forum dove è stato messo in programma il match tra Firenze e Conegliano, riproposizione dell’ultimo scontro delle pantere in Coppa Italia. Solo pochi giorni fa infatti venete e toscane si sono trovate faccia a faccia ai quarti di finale di Coppa: qui la squadra campionessa d’inverno, pur venendo sconfitta nel match di ritorno ha poi trovato la qualificazione alle semifinali. Stesso orario per il fischio d’inizio della sfida tra Modena e Bergamo: dopo la vittoria ottenuta su Legnano, la compagine orobica è impaziente di trovare una nuova conferma che possa, se non altro, alleviare l’umore in casa Foppa. Sempre alle ore 17.00 si accenderà invece la partita tra Novara e Pesaro: tra le mura di casa le azzurre puntano a una nuova affermazione che possa permettere loro il superamento di Conegliano in classifica, o perlomeno, consentirebbe di non perdere la scia.

IL DERBY

Tra le sfide attese oggi per la 13^ giornata della Serie A1 ecco che spicca il derby lombardo tra Monza e Legnano, sfida che in realtà ha avuto luogo solo pochi giorni fa. Nello scenario del Pala Yamamay infatti le due compagini oggi in campo si erano contrastate nella finalissima del torneo Mimmo Fusco. A chiudere il programma di questa 2^ giornata di ritorno del Campionato ecco che poi alle 17.00 comincerà la partita tra Filottrano e Busto Arsizio. Le farfalle di Mencarelli sono impazienti di riprendere una striscia positiva di risultati dopo quanto fatto in Coppa Italia: gli ultimi KO hanno infatti penalizzato il cammino delle biancorosse, che ora approdano a questo match con ben 8 punti di svantaggio rispetto a Conegliano capolista.

RISULTATI 13^ GIORNATA

Ore 17.00 Filottrano Busto Arsizio

Ore 17.00 Firenze Conegliano

Ore 17.00 Legnano Monza

Ore 17.00 Modena Bergamo

Ore 17.00 Novara Pesaro

CLASSIFICA SERIE A1

Conegliano 32

Novara 30

Scandicci 27

Busto Arsizio 24

Monza 19

Modena 18

Pesaro 18

Firenze 14

Legnano 11

Casalmaggiore 10

Bergamo 9

Filottrano 4

