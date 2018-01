Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score (Serie A1, 16^ giornata)

Risultati Volley Maschile: la classifica aggiornata e la diretta live score delle partite attese oggi nella 16^ giornata di Serie A1 Superlega. Umbri sempre avanti?

07 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Milano (LaPresse)

Il campionato della Serie A1 torna protagonista a pochi giorni dall’ultimo turno: si giocherà infatti anche oggi domenica 7 gennaio dopo che la Superlega era già stata protagonista nell’ennesimo turno infrasettimanale lo scorso giovedì 4 gennaio. In campo ecco quindi la 16^ giornata della Superlega, che ha già messo in calendario 7 incontri di grandissimo valore. Per questa domenica dopo le feste natalizie infatti il programma non prendere anticipi o posticipi, anche perchè il grande volley maschile sarà di nuovo chiamato in causa mercoledì 10 gennaio prossimo. Vediamo allora che cosa ci ha riservato il calendario ufficiale: ricordiamo però che su tutti i campi il fischio d’inizio è stato previsto per le ore 18.00 senza alcun eccezione.

OCCHIO ALLE BIG

Cominciamo subito a segnalare i campi che vedranno impegnate le big di questa parte del campionato della serie A1 di volley ovvero Civitanova, Perugia e Modena. La Lube infatti affronterà alle ore 18.00 la Revivre Milano di ritorno da una bella vittoria contro Monza nel derby. La sfida al Eurosuole dopo tutto non si annuncia così scontata anche perché tra le fila di Giani va segnalato il grande momento di Abdel Aziz, sempre trascinatore della squadra lombarda. Sempre alle ore 18.00 avrà inizio la partita tra Monza e Modena, a cui la squadra gialloblu approda da favorita, sempre che non vi siano altri sconvolgimenti nello spogliatoio dopo il caso Ngapeth. Per chiudere ecco che Perugia affronterà alla stessa ora Piacenza: la partita si annuncia ostica per gli umbri che comunque vorranno difendere la loro prima posizione in classifica.

GLI ALTRI MATCH

Non saranno di certo meno spettacolari gli altri incontri previsti nella 16^ giornata del Campionato della Serie A1. Alle ore 18.00 infatti si accenderà la partita tra Latina e Sora, due formazioni ancora in lotta per emergere dai gradini più bassi della classifica della Superlega. Alla stessa ora ecco poi il fischio d’inizio del match Verona-Castellana, a cui la compagine neopromossa arriva avendo alle spalle l’ennesima sconfitta, maturata solo pochi giorni fa con Latina. Da non sottovalutare poi la partita tra tra Trento e Ravenna, attesa al PalaTrento alle ore 18.00. Lorenzetti e i suoi sperano di trovare quella che sarebbe la nona conferma di fila in questa parte della Superlega: dall’altra parte però Soli e suoi vorranno riconfermarsi dopo una serie di risultati affatto positivi.

RISULTATI SERIE A1

Ore 18.00 Latina sora

Ore 18.00 Civitanova Milano

Ore 18.00 Monza-Modena

Ore 18.00 Padova Vibo Valentia

Ore 18.00 Perugia Piacenza

Ore 18.00 Trento Ravenna

Ore 18.00 Verona Castellana

CLASSIFICA

Perugia 39

Civitanova 38

Modena 36

Trento 27

Verona 26

Milano 25

Padova 23

Piacenza 23

Ravenna 23

Latina 15

Monza 15

Vibo Valentia 9

Castellana 7

Sora 6

