Tortona Siena/ Info streaming video e tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

07 gennaio 2018

Tortona Siena, che si gioca alle ore 18:00 di domenica 7 gennaio, chiude per queste due squadre l’andata nel girone Ovest di basket Serie A2 2017-2018: siamo infatti arrivati alla quindicesima giornata di un appassionante campionato. La Bertram Tortona cercherà di sfruttare il fattore campo per prendersi una vittoria che la manterrebbe nei piani alti della classifica: i piemontesi si trovano in quarta posizione con 18 punti, ma già oggi potrebbero arrivare al secondo posto con risultati favorevoli da altri campi. Siena sembra essere in lenta ripresa, ma ancora non viaggia a pieno regime: per la Mens Sana 6 vittorie e 8 sconfitte, e una situazione in bilico tra una possibile partecipazione ai playoff e la necessità di guardarsi alle spalle per evitare che le squadre che seguono (le due romane e Treviglio) risalgano la corrente complicando le cose. Tortona dunque parte nettamente favorita, ma attenzione alle sorprese che non mancano mai dopo le feste.

QUI TORTONA

Il Derthona Basket prova ormai da tempo a prendersi la promozione in Serie A1, che sarebbe storica: nel 2014 la salita in quella che all’epoca era la Serie A2 Silver, e un costante miglioramento che l’ha portata a scalare la classifica del girone Ovest. I playoff però si sono sempre rivelati un tabù: a questa squadra manca ancora qualcosa per essere davvero competitiva per il piano superiore. La stagione in ogni caso sta andando molto bene: Tortona arriva da quattro vittorie consecutive - seguite al ko interno contro Trapani - e sta dunque dimostrando di avere ancora una volta la possibilità di arrivare nelle primissime posizioni della regular season. Il colpo contro Cagliari è stato importante: Luca Garri ha giocato una partita da 19 punti con 8/13 al tiro ma il migliore è stato Marco Spanghero, che ha portato alla causa 19 punti, 4 rimbalzi e 4 assist con il 67% dal perimetro. La Bertram è comunque una squadra che può trovare ogni volta vari protagonisti: c’è anche il contributo di Paulius Sorokas, lituano da 59% al tiro da 2 punti e 13,7 punti con anche 9,3 rimbalzi. Lorenzo Gergati poi è un veterano che ha fatto tanta gavetta nelle serie minori, e che in questa A2 può rappresentare un lusso per la dose di esperienza che sa garantire.

QUI SIENA

La vittoria contro la Virtus Roma è stata un toccasana per la Soundreef: la squadra arrivava da due sconfitte consecutive e aveva bisogno di prendersi i due punti, soprattutto contro una concorrente diretta per la salvezza. Dopo un primo tempo che Siena ha chiuso sotto è arrivato il riscatto: parziale di 59-37 negli altri 20 minuti e partita alla fine dominata, con 33 punti di uno scatenato Devin Ebanks (9/14) e la coppia Lorenzo Saccaggi-Daniele Sandri che ha combinato per 37 punti, 5/6 dall’arco, 6 rimbalzi e 7 assist. Per una volta dunque ha funzionato tutto: anche la panchina ha detto il suo, producendo 11 punti che non sono tanti in termini assoluti ma che sono arrivati al momento giusto. Tuttavia la vittoria che Siena ha sentito come più importante è stata quella del 10 dicembre: il 75-70 del PalaCalafiore ha rappresentato la prima affermazione esterna della stagione, importante per rompere il ghiaccio. In quel frangente sono arrivati 17 punti e 7 rimbalzi di Marko Simonovic: anche qui protagonisti diversi e una buona rotazione degli effettivi da parte di coach Matteo Mecacci, se è vero che Giovanni Vildera ha garantito 16 punti nell’ultimo impegno. Ora bisogna proseguire su questa falsariga per evitare brutte sorprese: la salvezza sembra essere vicina ma una società come la Mens Sana deve puntare ai playoff in termini assoluti, e dunque non si può certamente accontentare.

