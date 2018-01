Video/ Milan Crotone (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata)

Video Milan Crotone (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Siro. Leonardo Bonucci trova il primo gol, i rossoneri battono i calabresi e salgono in classifica

Video Milan Crotone 1-0, Serie A (Foto LaPresse)

Milan Crotone finisce 1-0: andiamo subito ad analizzare i dati statistici della partita di Serie A, per la 20^ giornata. Vince di misura la squadra allenata da Gattuso, che passa grazie ad una marcatura firmata Leonardo Bonucci nella ripresa (primo gol rossonero per l'ex difensore della Juventus, fortunato nel rimpallo sulla respinta con i pugni di Cordaz ma comunque bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto). Passiamo ai dettagli della gara, con le statistiche ufficiali dell'incontro. Ammontano a 9 le conclusioni nello specchio da parte dei padroni di casa, mentre sono 2 i tentativi in porta del Crotone. Rossoblu molto imprecisi sul fronte offensivo, con 4 tiri che non hanno centrato nemmeno la porta difesa da Donnarumma. 10 tiri oltre la linea di fondo, invece, per il Milan. Rossoneri vincenti anche sul numero di passaggi totali, che evidenzia le differenze tecniche: 586 contro 313. Altro dato interessante della gara è il ricorso al VAR, con la rete annullata dall'arbitro Maresca a Kessie.

LE DICHIARAZIONI

Spazio alle parole rilasciate in sala stampa dal mister del Milan, Gennaro Gattuso, al termine della sfida col Crotone: "La valigia la regaliamo a tutti i giocatori, è giusto che si riposino. Contento della partita ma al 70' abbiamo spento la luce, dovevamo chiuderla prima. Abbiamo commesso tantissimi errori su palle in uscita e rischiato anche di pareggiare. Non possiamo avere le partite in mano e buttarle negli ultimi minuti. Bonucci in questo momento deve trovare la tranquillità all'interno del gruppo. Ho visto pochissimi giocatori vincere le partite da soli, e ora abbiamo l'obbligo di far esprimere al massimo tutti i componenti della rosa. Dobbiamo dare continuità ai risultati, al lavoro, alla mentalità". Ecco invece i concetti espressi dal tecnico degli squali, Walter Zenga: "Il nostro futuro si gioca nelle prossime 18, basta guardare il Benevento. Il campionato è sempre aperto, anche 5 punti di distacco si possono bruciare in un attimo. Bisogna insistere sul fatto di restare in partita fino alla fine e per restare in Serie A non deve essere solo una lotta a quattro".

