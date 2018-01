Video/ Roma Atalanta (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata)

Video Roma Atalanta (1-2): highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. Le immagini del big-match all'Olimpico: Cornelius e De Roon firmano il colpaccio (6 gennaio 2018)

07 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Video Roma Atalanta: Andreas Cornelius (LaPresse)

Roma Atalanta ha visto il colpaccio dei nerazzurri all’Olimpico per 1-2, firmato dai gol di Andreas Cornelius e Marten De Roon nel primo tempo; proprio il centrocampista olandese è stato espulso per doppia ammonizione allo scadere della prima frazione, ma nella ripresa la Roma è riuscita solamente ad accorciare le distanze con Edin Dzeko. Per l’Atalanta è la seconda grande impresa nel giro di quattro giorni: vero che ormai i nerazzurri non sono più una sorpresa, ma vincere nella stessa settimana in casa di Napoli e Roma farebbe notizia per chiunque, a maggior ragione per una squadra che è una splendida realtà del nostro calcio ma non una big. L’Atalanta sale dunque a quota 30 punti in classifica agganciando al sesto posto la Sampdoria, mentre la Roma resta ferma a 39 punti e scivola ali quinto posto subendo il doloroso sorpasso della Lazio. Adesso due settimane di sosta, poi la ripresa sarà con il botto: domenica 21 gennaio ci attendono infatti alle ore 12.30 Atalanta-Napoli e alle ore 20.45 Inter-Roma.

LE STATISTICHE

Dando adesso uno sguardo ad alcuni numeri di Roma Atalanta, bisogna dire che le statistiche della Roma sono spesso migliori, ma questo è anche normale per chi ha vissuto tutto il secondo tempo all’attacco in superiorità numerica, senza tuttavia raggiungere nemmeno il pareggio. I giallorossi di Eusebio Di Francesco prevalgono dunque sia nel numero di tiri totali (16-10) sia in quello dei tiri in porta (7-4) e pure nei calci d’angolo (12-7), ma si è trattato di una supremazia piuttosto sterile. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è invece una squadra che sa sempre cosa fare, anche all’Olimpico in inferiorità numerica contro la Roma: un segnale di questo atteggiamento dei nerazzurri è il 53% di possesso palla, che dunque l’Atalanta ha controllato a lungo, senza dimenticare che per la Dea bisogna pure contare il palo colpito da Remo Freuler. Interessante notare anche la correttezza dell’Atalanta, che ha commesso appena sei falli in tutta la partita, a fronte dei 12 della Roma: i cartellini però hanno punito i nerazzurri, che hanno dovuto fare i conti con l’espulsione per doppia ammonizione di Marten De Roon oltre all’ammonizione di Mattia Caldara, mentre per la Roma c’è da annotare solamente l’ammonizione ai danni di Federico Fazio nel finale.

LE DICHIARAZIONI

Gian Piero Gasperini ha manifestato ai microfoni di Sky Sport tutta la propria soddisfazione per la vittoria della sua Atalanta a Roma: “Un successo da squadra matura, ci dà tanta fiducia. Stiamo bene e abbiamo morale alto, ora abbiamo anche voglia di far bene in campionato. L’espulsione di De Roon non è un bel episodio, ci ha limitato. Non era né fallo né ammonizione. Infatti nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma nella ripresa abbiamo sofferto. Speriamo che il Papu Gomez vada al Mondiale, faremo vedere la partita a Sampaoli. Il gol di Cornelius? Ha un sinistro davvero importante, sono contento per lui". Di ben altro tenore naturalmente le parole di Eusebio Di Francesco, che deve fare i conti con un momento di crisi della sua Roma: "Il gol subito all'inizio ci ha tolto fiducia, abbiamo faticato molto. Non riusciamo a concretizzare l'enorme mole di gioco. Dobbiamo avere la capacità di entrare in area, non tirare dalla distanza. Mi meraviglia la lettura sbagliata in certe situazioni, ti fa capire quando non c’è lucidità ma solo confusione. E’ venuta paura e timore, anche nel fare un passaggio di dieci metri. Questo non deve accadere a chi vuole giocare nella Roma e ambire a cose importanti. Ci dobbiamo ritrovare, soprattutto nelle energie mentali più che in quelle fisiche”.

© Riproduzione Riservata.