Video/ Spal Lazio (2-5): highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata)

Video Spal Lazio (2-5): highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. Grande spettacolo al Mazza con Immobile autore di ben quattro reti

07 gennaio 2018 Marco Guido

Video Spal Lazio: Ciro Immobile - La Presse

Andiamo ad analizzare i dati statistici della partita Spal Lazio per comprendere meglio l'andamento del match, che è stato caratterizzato da ben sette gol. Cominciamo dal possesso palla che è stato a sorpresa conquistato maggiormente dalla Spal 55% contro il 45% degli ospiti. La squadra di casa è andata al tiro 10 volte, centrando lo specchio della porta in 5 occasioni; la Lazio è andata alla conclusione 11 volte ed ha impegnato Gomis in 3 circostanze segnando ben 5 reti. In totale i ferraresi sono comunque riusciti a creare 10 occasioni contro le 11 degli ospiti; 9 i corner conquistati dai ferraresi contro i 4 calciati dai capitolini. Dal punto di vista disciplinare è stata una partita corretta: il direttore di gara ha dovuto fischiare solamente 19 calci di punizione (7-12) ed ha estratto 5 cartellini gialli (2-3). Vediamo ora i singoli protagonisti di questa partita. Protagonista assoluto è stato naturalmente Ciro Immobile che ha tirato quattro volte nello specchio segnando uno spettacolare poker, mentre Milinkovic-Savic è stato il giocatore che è riuscito a firmare più assist con 2. Francesco Vicari, nonostante la giornataccia vissuta, è stato quello che ha recuperato più palloni con 6 seguito da De Vrij e Lukaku con 5. Mirko Antenucci ha perso il maggior numero di palloni con 11 seguito da Milinkovic-Savic e Schiattarella con 7. Dusan Basta e Alberto Paloschi sono stati infine i calciatori più fallosi con 2 calci di punizione provocati.

LE DICHIARAZIONI

Dispiaciuto per la sconfitta della sua Spal Leonardo Semplici ha così commentato il match contro la Lazio ai microfoni Rai Sport: "Dovevamo fare la partita perfetta e non ci siamo riusciti. Abbiamo dei limiti, ma la Lazio ha grande qualità. Fino al 2-3 siamo stati in partita, abbiamo avuto anche la possibilità di pareggiare. Dobbiamo continuare a lavorare, con fiducia, fino al termine del campionato. Passaggio a 4 in difesa? Abbiamo pensato a questa soluzione, ma non è ancora possibile farla. Ci vuole, comunque, un'attenzione diversa. Dobbiamo dare di più".

Soddisfatto della vittoria contro la Spal, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, ha così commentato la gara ai microfoni di Mediaset Premium: "Volevamo fare una buona partita a Ferrara, l'avevamo preparata bene. Però avevo molto timore di questa partita, ma i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale perché la Spal è organizzata e farà soffrire molte compagini. Nelle ultime quattro partite ufficiali non abbiamo subito gol. Oggi abbiamo subito su rigore e su respinta, non dimentichiamoci che per aver fatto cosi tanti gol significa che portiamo tante persone in attacco. Con De Vrij siamo in attesa degli eventi, lui sa qual è il mio pensiero. Lui è un giocatore di grande qualità per noi è un top player. È un elemento indispensabile e ne sta parlando con la società. Siamo in attesa, quello che deve fare è continuare a giocare in questa maniera".

