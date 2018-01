Video/ Torino Bologna (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata)

Video Torino Bologna (3-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. All'Olimpico splendido debutto in granata per Mazzarri (6 gennaio)

Video Torino Bologna: Iago Falque (LaPresse)

Il Torino vince 3-0 contro il Bologna. Buona la prima per Walter Mazzari. Il neo-allenatore dei granata trova la vittoria all’esordio grazie ai gol di De Silvestri, Niang e Iago Falque. Pesa per il Bologna il rigore fallito da Pulgar, che sarebbe valso il momentaneo pareggio a inizio secondo tempo. Nel prossimo turno di campionato Sassuolo – Torino e Bologna – Benevento. Mazzarri per la sua prima panchina col Toro schiera i granata con il 4-3-3. Tra i pali Sirigu, linea difensiva composta da De Silvestri, Burdisso, Nkoulou e Molinaro. In mediana Obi, Rincon e Baselli, in avanti Falquè, Niang e Berenguer. Il Bologna risponde con il 4-2-3-1. Mirante in porta, Mbaye, Gonzalez, Helander e Krafth in difesa. In mediana Poli e Pulgar, in attacco Verdi, Palacio e Di Francesco in supporto di Destro. Arbitra Damato di Barletta.

SINTESI PRIMO TEMPO

Ci prova subito Obi da fuori, Poli in tuffo ribatte. Ottima occasione per i granata al secondo minuto di gioco. Gran palla di Berenguer in verticale, Falque supera la linea difensiva e calcia. Rimbalzo anomalo del pallone e conclusione che termina fuori. Ancora Toro. Molinaro lascia partire un cross teso da sinistra, Iago Falque si coordina in area ma colpisce male. Fuori. Il Bologna prova a uscire dalla pressione avversaria effettuando diversi cambi di gioco che però risultano imprecisi. Al 17esimo il Toro va vicinissimo al vantaggio. Berenguer attacca lo spazio e libera Molinaro sulla fascia. Cross a rientrare per Niang che in acrobazia schiaccia la conclusione trovando una super parata di Mirante. Poco dopo Palacio scatta in contropiede. Burdisso lo stecca e guadagna un cartellino giallo. Sul calcio di punizione che segue, come prevedibile, Verdi calcia direttamente in porta. Sirigu si distende e devia in angolo. Al 23esimo il Torino ci prova con una conclusione dalla distanza di Baselli. Tiro potente ma impreciso. Pallone oltre la traversa. Poco dopo altra ghiotta chance per i padroni di casa. Azione veloce del Toro sviluppata sulla destra, palla in area per Iago che colpisce con troppa fretta non servendo Berenguer liberissimo alla sua sinistra. Tiro impreciso, palla fuori. Burdisso prova il lancio lungo verso Baselli, pressione di Di Francesco che costringe l'avversario all'errore. Rimessa laterale Bologna. Poco dopo Poli recupera palla su un errore in uscita di Burdisso, verticalizzazione per Destro che in area controlla malissimo sciupando tutto. Ripartenza veloce di Palacio, Rincon va in chiusura ma commette fallo. Punizione Bologna che può rifiatare ed organizzare la manovra. Intanto Mazzarri è costretto ad effettuare il primo cambio di giornata. Infortunio per Obi che lascia il posto ad Acquah. Al 39esimo il Torino passa in vantaggio. Berenguer batte una punizione dalla destra e scodella dentro, De Silvestri attacca il primo palo e vince il duello con Pulgar. Incornata di testa e pallone in rete. Il Bologna non reagisce. Gonzalez mette giù in malo modo Niang. Punizione e cartellino giallo per il giocatore del Bologna. Niang batte la punizione e calcia direttamente verso la porta, palla che si schianta contro la barriera.

SINTESI SECONDO TEMPO

Durante l'intervallo Burdisso fa segno di non poter proseguire il match per infortunio. Al suo posto Mazzarri inserisce Moretti. La ripresa inizia subito con un "giallo". Verdi finisce a terra in piena area. L'arbitro ferma il gioco e ammonisce inizialmente per simulazione Verdi. Gli arbitri al Var consigliano a Damato di rivisionare l'azione. L'arbitro barlettano annulla l'ammonizione e concede il rigore al Bologna. Dal dischetto si presenta Pulgar che angola con forza ma Sirigu intuisce e salva la porta. Il Bologna accusa il contraccolpo e il Toro ne approfitta immediatamente. Pulgar regala palla agli avversari, Niang riceve in area, sterza al centro eludendo l'intervento goffo dello stesso Pulgar e con un piatto semplice semplice supera Mirante firmando il 2-0. Toro che contiene a meglio la manovra avversaria, Bologna troppo contratto. Tra le fila del Bologna nel frattempo esce uno spento Di Francesco ed entra Donsah. Baselli apre su Berenguer, stop pregevole dello spagnolo che poi prova a metterla dentro. Palla bloccata da Mirante. Al 62esimo i granata rischiano parecchio dopo un disimpegno errato di Sirigu. Verdi recupera palla e prova a calciare. Moretti si frappone e devia in calcio d'angolo. Altro cambio per il Bologna: esce dal campo Verdi, al suo posto Okwonkwo. In questa fase di gioco calano i ritmi di gioco. Il Bologna ci prova timidamente non riuscendo a impensierire Sirigu. Il Toro decide invece di far muro a centrocampo provando a ripartire velocemente. La rapidità di Niang mette in crisi la difesa del Bologna. Helander ci mette una pezza ma Rincon dalla sinistra crossa subito in area. Suggerimento impreciso per Iago. Seconda sostituzione effettuata da Walter Mazzari: esce tra gli applausi Niang, entra al suo posto Boyè. Tra le fila del Bologna invece Donadoni manda in campo un trequartista per un difensore: dentro Falletti per Helander. Il Torino la chiude e arrotonda il risultato. Azione personale di Falque che riceve sulla trequarti, si porta al limite e scarica il mancino che si insacca nell'angolino: 3-0. Dopo il tris il Toro continua a palleggiare sulle ali dell'entusiasmo. Il Bologna prova a non farsi schiacciare. Okwonkwo nel frattempo effettua un fallo di frustrazione e si guadagna un cartellino giallo. Al 93esimo Berenguer si mette in mostra. L'esterno di Pamplona scatta in area e calcia. Mirante esce bene e lo mura. Mazzarri parte bene vincendo e convincendo nella sua prima panchina granata.

