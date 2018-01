Antonio Cassano/ "Ho sofferto la fame fino a 17 anni. Real? Ho sbagliato tanto"

Antonio Cassano si è raccontato in un'intervista alla televisione francese, parlando della sua difficile adolescenza, della svolta e dell'amara esperienza con il Real Madrid

08 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Antonio Cassano con la maglia della Sampdoria (Foto LaPresse)

Antonio Cassano a tutto tondo: il fantasista barese, protagonista di un’estate travagliata - prima la firma con il Verona, poi i due ripensamenti e l’addio agli scaligeri e al calcio giocato - si è raccontato a Canal Plus e all’ex compagno di squadra Olivier Dacourt, che con lui ha giocato nella Roma. Un’intervista speciale quella di FantAntonio, che si è soffermato in particolare sulla sua infanzia e adolescenza raccontando particolari che non erano troppo noti: “Ho fatto la fame fino a 17 anni, nel vero senso della parola” ha detto Cassano, ricordando come la madre non lavorasse e la famiglia guadagnasse circa 4 mila lire al giorno. “Dovevamo mangiare con quelle” ha spiegato il barese, che ha anche svelato in che modo provava a guadagnare di più: ovviamente con il calcio, che “è sempre stata la mia grande occasione”. Per Cassano giocare in strada era innanzitutto un’opportunità: “Dicevo ai ragazzi più grandi di scegliere me, io li avrei fatti vincere e avrei guadagnato qualcosina”. Fantantonio racconta che all’epoca vivacchiava, ma in realtà quello stile di vita gli ha fatto superare un periodo difficilissimo; la svolta è arrivata in quel Bari-Inter 2-1, vittoria pugliese e gol da cineteca di un allora diciassettenne Cassano. “Era la partita che poteva cambiare la mia vita: farmi diventare ricco, famoso e anche bello perchè il calcio fa diventare tutti belli”. Così di fatto è andata: la chiamata nella Roma e poi le altre avventure, dalla Sampdoria al Parma passando ovviamente per la Nazionale.

IL REAL MADRID

Tra queste, anche la grandissima occasione: il Real Madrid, che lo chiama nel gennaio 2006. Cassano ha 23 anni, è ancora all’inizio della carriera e può diventare un grandissimo; chiuderà dopo un anno e mezzo con 29 apparizioni e 4 gol. “Avrei potuto restare a lungo, vincere molto e fare la storia” dice oggi: quello che è successo è che, come racconta, Cassano ha seguito gli istinti. “Dovevo sostituire Figo e Owen: ero un grande giocatore e ho incontrato Zidane e Ronaldo il Fenomeno, giocatori con i quali tanti avrebbero pagato per giocarci”. Invece Fantantonio ha sprecato la sua occasione: “Non giocavo e mi lamentavo, allora una volta che Fabio Capello mi ha sostituito gli ho detto di tutto nel tunnel degli spogliatoi, insultandolo in italiano e spagnolo”. Dice, Cassano, di aver di fatto discusso con tutti; la celebre imitazione del tecnico friulano, ripresa dalle telecamere nel corso di un allenamento, rappresenta dunque solo l’ultimo dei problemi che lo hanno portato ad abbandonare il Real Madrid. Eppure, il barese è convinto che le cose sarebbero potute andare in tutt’altro modo: “Se solo avessi avuto una persona autoritaria al mio fianco, qualcuno come un padre, sarei tornato sulla strada giusta”. La carriera di Cassano è stata comunque brillante: certo ha diviso la critica dentro e (soprattutto) fuori dal campo, ha fatto i suoi errori e non ha dato tutto quel che il suo sconfinato talento gli avrebbe permesso di dare, ma ha incantato a lungo sui campi della Serie A, giocato con Milan e Inter, vinto uno scudetto e vestito per 39 volte l’azzurro della Nazionale, partecipando a tre Europei e un Mondiale.

