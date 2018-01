Dakar 2018/ Streaming video e diretta tv, percorso e classifica (3^ tappa Pisco-San Juan)

Diretta Dakar 2018: info streaming video e tv, orario, percorso e classifiche della terza tappa che va da Pisco a San Juan de Marcona, oggi 8 gennaio.

08 gennaio 2018 Michela Colombo

3^ tappa Dakar 2018 (LaPresse)

La Dakar 2018 torna protagonista anche ogi lunedi 8 gennaio e lo fa con la terza tappa di questa intensa edizione che porterà tutti i protagonisti delle 5 categorie di veicoli tra Perù Bolivia e Argentina. il programma ufficiale di quella che di fatto è la 40^ edizione della corsa rallystica più famosa al mondo prevede per gli la frazione che va da Pisco a San Juan de Marcona seguendo un percorso che di certo darà del filo da torcere specialmente ai concorrenti meno avvezzi a questo tipo di appuntamenti. Mentre i veterani si sono già scaldati nelle prime due frazioni e sono impazienti di entrare nel vivo della corsa, i nuovi arrivati cominceranno quindi a sentire già oggi tutta la fatica tra chott e canyon. Segnaliamo infine che la terza tappa comincerà attorno alle ore 15.00 italiane di oggi pomeriggio, cioè alle 9.00 del mattino locali: come al solito le partenze delle varie categorie di veicoli verrano scaglionate nel tempo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2018

Anche alla vigilia di questa terza tappa della Dakar 2018 ricordiamo che alla storica competizione è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in terra sudamericana, come ad esempio la trasmissione “Rally: Dakar” visibile alle ore 23.00 sul canale Eurosport che è visibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video della Dakar 2018 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito liberamente usufruibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa 3^ tappa da Pisco a San Juan e Marcona.

IL PERCORSO

Dopo due tappe introduttive abbastanza semplici da interpretare (che però hanno concesso parecchie sorprese a tutti gli appassionati) il Rally Dakar 2018 entra davvero nel vivo con un percorso che i veterani di sicuro apprezzeranno. Per tutti le 5 categorie in pista ovvero Auto, Moto, Quad, Sxs e Camion il tracciato di questa frazione da Pisco a San Juan de Marcona si rivelerà parecchio insidioso con numerosi tornanti e canyon. Particolarmente impegnativo poi il tracciato della prova speciale, lunga ben 296 km e che vedrà come qualità del terreno una percentuale di circa 63% di sabbia e del 36% di terra, con un dislivello altimetrico importante (dallo 0 ai 400 m slm). Oltre alla Special stage non va poi sottovalutato il percorso successivo di collegamento fino al San Juan de Marcona, che attraversa la Pampa de Huayuri, decisamente impegnativo.

© Riproduzione Riservata.