Cies Football Observatory/ Neymar è il più costoso sul mercato, Dybala vale 174,6 milioni! (ultime notizie)

Cies Fottoball Obeservatory: è Neymar il giocatore più costoso del mercato: quinto Paulo Dybala. La Joya vale 174,6 milioni. Insigne l'azzurro più valutato.

09 gennaio 2018 Michela Colombo

Neymar (LaPresse)

Il CIES Football Observatory ha dato il suo verdetto: chi è il giocatore più costoso al mondo? La decisione è stata ovviamente affiata alla matematica e per la precisione a un algoritmo che tiene in considerazione 9 parametri fondamentali tra cui età, prestazioni, esperienza internazionale e tipologia di contratto stipulato. Dopo tutti i calcoli è emerso che è Neymar il giocatore “più costoso” al momento, o che ha maggior valore sul mercato internazionale. Il giocatore brasiliano protagonista del calciomercato estivo con il suo passaggio dal Barcellona al Paris Saint Germain con un affare da 222 milioni di euro (+ 30 di stipendio fino al 2022) è tornato quindi a segnare un’altro record visto che la sua valutazione attuale è di 213 milioni di euro. Secondo la graduatoria stilata dal Cies, se la medaglia d’oro è davvero preziosa anche il resto del podio non è da meno. Secondo ecco l’ex collega dello stesso Neymar, Lionel Messi, punta del Barcellona con un valore di mercato attuale di 202.20 milioni. Terzo invece Harry Kane che vale ora sul mercato 174.6 milioni di euro: il bomber del Tottenham ha già segnato per gli Spur solo quest’anno ben 26 gol.

C’E’ ANCHE DYBALA

Ovviamente nella classifica stilata al CIES Football Observatory non potevano mancare le star del campionato nostrano: scorrendo la lista vediamo che il primo protagonista presente nella Serie A è la Joya bianconera, Paulo Dybala. Il bomber argentino in forza alla Juventus di Massimiliano Allegri al momento varrebbe sul mercato la cifra di 174,6 milioni di euro, utile per la quinta piazza alle spalle di Kylian Mbappè del Psg e davanti a Dele Alli del Tottenham (171 milioni). Andando a vedere più nel dettaglio ta le classifica riservata al campionato della Serie A vediamo che il primo italiano in lizza è Lorenzo Insigne, quarto e con la cifra di 102 milioni di euro attaccata alla maglia. L’attaccante veste la maglia del Napoli dal 2010 ed è da tempo un punto di riferimento per la formazione di Sarri, avendo firmato solo quest’anno ben 10 reti.

Highest estimated values for big-5 league players according to the exclusive @CIES_Football algorithm, top 100 list available at https://t.co/ExgntHLiCQ #Transfers pic.twitter.com/O8tAI2UJ6r — CIES Football Obs (@CIES_Football) 8 gennaio 2018

© Riproduzione Riservata.