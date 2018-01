Dakar 2018/ Diretta streaming video: orario, percorso e classifiche (4^ tappa San Juan de Marcona)

Diretta Dakar 2018: info streaming video, orario di partenza, percorso e classifiche aggiornate alla 4^ tappa della competizione in terra sudamericana. Oggi il circuito San Juan de Marcona.

09 gennaio 2018 Michela Colombo

4^ tappa Rally Dakar 2018 (LaPresse)

La Dakar 2018 affronterà oggi martedi 9 gennaio 2017 la sua quarta tappa, una delle più impegnative di questa storica edizione della competizione rallystica più prestigiosa al mondo. Oggi infatti le 5 categorie di veicoli attesi in pista ovvero moto, quad, auto, sxs e camion dovranno affrontare più di 100 km di tracciato coperto di sabbia con dune di ogni livello: un percorso che davvero non fa rimpiangere i tempi passati in cui si correva nel deserto del Sahara. Prima però di dare il via alla tappa che prevede un circuito intorno a San Juan de Marcona (arrivo della frazione precedente) vediamo come sarà possibile assistere a questa intensa giornata di corse, ricordando che come al solito il via è atteso per circa le ore 14.00 secondo il fuso italiano.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DAKAR 2018

Segnaliamo che anche per questa 4^ tappa della Dakar 2018 è stata riservata un’ampia copertura mediatica per la gioia di tutti gli appassionati. In tv sono previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in terra sudamericana, come la trasmissione “Rally: Dakar” visibile alle ore 23.00 sul canale Eurosport che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale di Mediaset Premium. La diretta streaming video della Dakar 2018 sarà poi assicurata dal canale Redbull Tv, servizio gratuito disponibile sul sito www.redbull.tv. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione rallystica all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa particolare frazione.

IL PERCORSO

Come abbiamo poco fa annunciato, il percorso della 4^ tappa della Dakar 2018 si annuncia davvero emozionante oltre che irto di insidie e difficoltà: il tracciato complessivo è molto lungo e vedrà tutti i partecipanti effettuare un circuito che come città di partenza e arrivo sarà San Juan de Marcona. Tutte le categoria comunque vivranno fin a subito la Special Stage che sarà lunga 330 km e vedrà parecchi sbalzi altimetrici davvero impegnativi: 4 i punti di controllo immessi nella SS e due i punti di rifornimento previsti di cui uno proprio all’interno di questa prima parte. Il terreno sarà in prevalenza sabbioso e come abbiamo giù detto ci saranno più di 100 km da fare in mezzo ad altissime dune, che potrebbero disorientare anche i piloti più esperti in tali situazioni.

