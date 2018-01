MARIO BALOTELLI/ Foto con il secondo figlio Lion: eccolo in versione papà

Mario Balotelli: SuperMario sa essere anche un Super-papà. Eccolo immortalato da Chi con il secondogenito Lion, figlio della sua nuova compagna, Clelia.

Mario Balotelli con il figlio Lion (foto da Chi)

L'immagine che abbiamo di Mario Balotelli è molto lontana da quella del tenero papà. Spesso strafottente sul terreno di gioco e non, chi conosce Balo da vicino è sempre stato d'accordo su un punto: SuperMario ha un cuore grande. Lo sanno bene i suoi figli, Pia e adesso Lion, che possono godere della versione più "matura" dell'ex attaccante di Inter e Milan e dell'affetto di un giovane padre che tra una balotellata e l'altra è stato crocifisso anche più del previsto. Quel Balotelli, però, non esiste più da tempo: Mario ha capito l'importanza di essere genitore ed è deciso a coccolare i suoi figli ogni volta che ne ha l'occasione. Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, lo ha immortalato mentre tiene in braccio Lion, il suo secondogenito nato a settembre, figlio di Clelia, la sua nuova compagna. Un Balotelli intento a dispensare baci e carezze: l'avreste mai detto?

LA RIUNIONE DI FAMIGLIA

Mario Balotelli è stato immotralato da Chi insieme a Lion e alla compagna Clelia mentre era a Brescia. Proprio in Italia, infatti, il bomber del Nizza è tornato nel corso di queste vacanze per trascorrere un po' di tempo accanto alla sua famiglia. Anzi, alle sue famiglie. Sì, perché come ha avuto modo di spiegare il settimanale diretto da Alfonso Signori nel numero in edicola domani, mercoledì 10 gennaio 2018, Balo ha riunito tutta la sua famiglia allargata: i genitori adottivi, i genitori biologici, Thomas e Rose Barwuah, e anche la sorella Angel. Insomma, un Balotelli formato famiglia, ben lontano dal modello di bad boy descritto negli scorsi anni dai tabloid inglesi durante l'esperienza al Manchester City e dai giornali italiano. Balo è cresciuto: la famiglia adesso viene prima di tutto.

© Riproduzione Riservata.