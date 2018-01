Nizza Monaco/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Nizza Monaco si gioca alle ore 21:00 di martedì 9 gennaio: siamo ai quarti di finale di Coupe de la Ligue 2017-2018. Si tratta di un torneo francese, secondo per importanza rispetto alla Coppa di Francia; un’occasione per le squadre che solitamente non lottano per le posizioni europee o comunque non sono nell’élite del calcio tansalpino, perchè la vincente di questa competizione si qualifica per il terzo turno preliminare di Europa League (ovviamente, qualora non abbia ottenuto il pass per la fase a gironi, il playoff o addirittura la Champions League). Discorso che vale per il Nizza, attualmente sesto in classifica nel campionato; il Monaco, secondo con 41 punti, al momento sarebbe ampiamente in Champions League e sta provando a inseguire il Psg (-9) per bissare il titolo ottenuto lo scorso anno. Si tratta di una partita interessante, tra due delle migliori squadre di Francia; il Nizza tuttavia sta deludendo le aspettative, rispetto al suo valore e a quello che aveva mostrato nell’ultima stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nizza Monaco è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: l’appuntamento con il quarto di finale di Coupe de la Ligue è su Premium Sport e Premium Sport HD, e ci sarà la possibilità di seguire la partita dell’Allianz Riviera anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Il Nizza ha avuto bisogno dei calci di rigore per eliminare il Lille nel turno precedente, mentre il Monaco ha superato il Caen per 2-0; ricordiamo che la finale della coppa si giocherà a Bordeaux a fine marzo, e che le due squadre in campo questa sera hanno esordito agli ottavi poichè il regolamento vuole che sia a questo punto che entrano in corsa le teste di serie, rappresentate dalle partecipanti alle coppe europee (si tratta di sei formazioni). Nel giro di una settimana il Nizza ha pareggiato due volte per 1-1 contro lo stesso avversario e nello stesso stadio; il pareggio in Ligue 1 ha spezzato una serie di quattro vittorie, ma i 13 punti conquistati nelle ultime cinque giornate hanno spezzato un momento nerissimo nel quale i rossoneri avevano conquistato appena 5 punti in otto partite, fino allo 0-5 interno incassato dal Lione. Il Monaco in generale sta facendo molto bene: ha già vinto 13 delle 19 partite di campionato, comprese le ultime quattro. Il problema per la squadra del Principato è rappresentato dal fatto che quest’anno il Psg ha dominato come ci si attendeva, e dunque è giustamente davanti. Bissare il titolo di Ligue 1 appare semi-impossibile, restano però le due coppe per provare a mettere qualche altro trofeo in bacheca. Inoltre va detto che il Nizza a febbraio giocherà i sedicesimi di Europa League (contro la Lokomotiv Mosca), mentre il Monaco è già stato eliminato dalla Champions.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA MONACO

Senza più Wesley Sneijder il Nizza ha cambiato modulo: Lucien Favre gioca adesso con il 4-3-3, con Pléa titolare come esterno al fianco di Balotelli, rientrato dall’infortunio. A destra dovrebbe giocare Saint-Maximin; a centrocampo Lees-Melou (adattato sulla mezzala) si gioca il posto con Koziello, dovrebbero invece essere certi della maglia Séri, rimasto a Nizza nonostante le offerte di calciomercato, e Nampalys Mendy. In difesa comanda sempre Dante, che fa coppia con Marlon: ultimamente Le Marchand è stato spostato sulla corsia sinistra, mentre dall’altra parte c’è Souquet. In porta è ballottaggio tra Walter Benitez e Cardinale; da valutare qualche cambio in vista del campionato, ma eventualmente il turnover sarà fatto contro l’Amiens. Il Monaco ha forse più rotazioni a disposizione: la prima punta dovrebbe essere Guido Carrillo con Radamel Falcao in panchina, Rachid Ghezzal è ufficialmente sul mercato e dunque potrebbe lasciare il posto a Lemar con Diakhaby confermato esterno alto. Rony Lopes si candida alla maglia di trequartista; in mediana Joao Moutinho o N’Doram insieme a Fabinho che viaggia verso la conferma rispetto alla partita contro il Caen. Almamy Touré e Kongolo occuperanno le corsie; capitan Raggi e Glik centrali a protezione del portiere svizzero Benaglio, che sta provando a rilanciarsi nel Principato.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per questa partita parlano in favore del Monaco: nonostante il fattore campo la squadra del Principato è favorita, il segno 2 che identifica la sua vittoria vale 2,20 contro il 3,20 sul segno 1, che dovrete giocare in caso di vittoria del Nizza. Per il pareggio, ovviamente segno X, il vostro guadagno su questo quarto di finale di Coupe de la Ligue sarebbe invece di 3,35 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

