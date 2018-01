Slalom speciale Flachau/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Coppa del mondo sci donne)

Diretta Slalom Speciale femminile Flachau. info streaming video e tv, orario, risultato live e vincitrice della prova di Griessenkar per la Coppa del Mondo di Sci 2018.

09 gennaio 2018 Michela Colombo

Frida Hansdotter (LaPresse)

La Coppa del mondo di sci al femminile torna protagonista e lo fa tornando in Austria a Flachau dove sulla pista di Griessenkar vivremo quella che è la sesta prova dello slalom speciale. Ovviamente anche oggi martedì 9 gennaio 2018 la protagonista assoluta chiamata all’ennesima vittoria è Mikaela Shiffrin: la statunitense non è solo capolista nella classifica della specialità ma è pure leader assoluta in quella generale della coppa del Mondo e senza dubbio ha voglia di mettersi di nuovo in cattedra e stupire tutti, appassionati e avversarie. La concorrenza anche in questa occasione di Flachau sarà ardua, ma la sciatrice di Vail ha già ampiamente mostrato di saper essere un paio di gradini più in su delle altre atlete.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, ORARIO DELLA PROVA A FLACHAU

Per lo slalom speciale atteso oggi a Flachau la Fis ha deciso di spostare a dopo il tramonto la partenza della prova: si scenderà quindi nella suggestiva cornice notturna del Griessenkar. Il via della prima manche è quindi attesi alle ore 18.00 mentre la seconda frazione di gara dove parteciperanno solo le migliori avrà inizio alle ore 20.45. Ricordiamo poi che anche questa prova dello slalom speciale della Coppa del Mondo di sci al femminile sarà trasmessa in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing della prova sulla neve austriaca sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Flachau (www.fis-ski.com).

LE PROTAGONISTE

Ovviamente quando si parla di slalom la favorita per eccellenza rimane Mikaela Shiffrin che giusto pochi giorni da a Kranjska Gora nella medesima disciplina ha trovato la sua 40 vittoria in carriera. La statunitense pare inarrestabile e ogni volta che passa a un cancelletto firma prestazioni sempre più eccezionali, per grazia, tecnica e velocità. Se togliamo quindi un primo posto al podio finale di Flachau dove c’è già scritto il nome della sciatrice di Veil, chi battaglierà per i gradini inferiori? In questo caso il palmares di atlete si fa decisamente più ampio e vada comprendere Petra Vlhova, Frida Hansdotter, Wendy Holdener e Bernadette Schild. Le quattro senza dubbio hanno già dimostrato di poter competer ai massimi livelli, pur registrando un netto distacco alla Schiffrin e senza dubbio anche oggi faranno di tutto per spodestare dal trono la statunitense. Da tenere particolarmente d’occhio la Svedese, campionessa in carica qui a Griessenkar e la rossocrociata classe 1993, che continua a entusiasmare i fan svizzeri che sperano di poterla vedere presto alla vittoria. Non mancheranno ovviamente le azzurre che sperano di rifarsi dopo l'opaca prestazione fatta domenica scorsa a Kranjska Gora: ci aspettiamo infatti decisamente molto di più da Irene Curtoni, Chiara Costazza e Manuela Moelgg oggi in Austria.

