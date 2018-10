PROBABILI FORMAZIONI / Italia Belgio U21: gli assenti annunciati. Quote, ultime novità live

Probabili formazioni Italia Belgio U21: quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi oggi al Friuli, test match amichevole più atteso per il ct Di Biagio e i suoi.

11 ottobre 2018 - agg. 11 ottobre 2018, 10.01 Michela Colombo

Il ct dell'Italia U21 Di Biagio (LaPresse)

In vista del match amichevole tra Italia e Belgio Under 21 sono stati ben due i giocatori che hanno dovuto lasciare il ritiro di Bologna anzitempo: andiamo quindi a vedere come Di Biagio ha dovuto sopperire a tale mancanza nel disegnare le probabili formazioni della sfida. Rispetto all’elenco dei convocati infatti sia Sebastiano Luperto del Napoli che Giuseppe Pezzella dell’Udinese hanno abbandonato il ritro per il persistere di guai fisici già rimediati con il club: di contro il ct degli azzurri ha richiamato Arturo Calabresi del Bologna. Il felsineo quindi oggi è chiamato a sostituire fin dal primo minuto del match con il Belgio U21 il centrale azzurro, ma al contrario nessun nome è stato fatto per il friulano. Di fatto in quella zona del campo Di Biagio rimane ben coperto e già alla vigilia del match di questa sera la maglia da titolare sarebbe andata a Luca Pellegrini, benché il giallorosso sia alla sua prima convocazione.

LE ULTIME NOTIZIE

Si giocherà questa sera alle ore 18.30 al Friuli di Udine la partita amichevole tra Italia e Belgio Under 21: la sfida è tra le più calde anche perchè la squadra di Di Biagio offre personaggi più che interessanti, che si sono già messi in luce in questo avvio di stagione. La sfida con la formazione di Johan Walem poi sarà un banco di prova ben importante benchè si tratti solo di un’amichevole: gli azzurri infatti assieme a San Marino ospiteranno la prossima edizione degli Europei e in virtù del loro status di “padroni di casa” sono già qualificati e non stanno quindi disputando la fase preliminare di qualificazione. Urgono invece grandi risposte dal campo per Di Biagio, che di certo non può presentarsi a un tale evento nel 2019 impreparato: l'incontro con i diavoletti rossi è quindi un banco di prova davvero importante per il ct. Andiamo quindi a vedere come i due allenatori approderanno questa sfida amichevole, andando ad esaminare le probabili formazioni di Italia-Belgio Under 21.

QUOTE E PRONOSTICO

In vista del match al Friuli il favore del ponostico è tutto per gli azzurri di Di Biagio benchè questa si tratti solo di un'amichevole. Controllando le quote date dal portale di scommesse bet 365 vediamo infatti che nell'1x2 il successo dell'Italia U21 è stato dato a a1.95, contro il più alto 3.60 a cui è quotata la vittoria del Belgio U21. per il pari ecco poi la valutazione di 3.25.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO

LE MOSSE DI DI BIAGIO

Per questo primo test match di ottobre Di Biagio non dovrebbe discostarsi dal classico 4-3-3 benchè alcuni infortuni dell’ultimo momento lo abbiano costretto a rimescolare le carte in tavola. Tra i pali comunque non mancherà Scuffet, con davanti invece la nuova coppia formata da Mancini e Calabrese, visto che Luperto è out: sulle fasce spazio a Pellegrini e Calabria, con l’acciaccato Pezzella già tornato a casa. Pochi i dubbi in mediana per gli azzurrini: vedremo infatti Mandragora in cabina di regia, con Locatelli riarrangiato mezz’ala in coppa con Zaniolo, alla prima convocazione. Altra partita da prima per Moise Kean che sarà prima punta del tridente offensivo completato da Orsolini e Vido.

LE SCELTE DI WALEM

Per l’11 dei diavoletti rossi ecco che il ct Walem potrebbe confermare gli 11 visti in campo a inizio settembre contro l’Ungheria, nell'ultimo turno del torneo di qualificazione ai prossimi Europei, a conferma dell’ottimo stato di forma. Sarà quindi 4-2-3-1 per il Belgio Under 21 che tra i pali non rinuncerà a Jackers: davanti troveremo Faes e Vanheusden quale coppia centrale, mentre toccherà a De Norre e Cools agire sulle fasce esterne. In avanti le maglie da titolari dovrebbero andare al duo Heynen-Bastien ma la alternative valide non mancano: dovrebbe comunque essere il capitano Schrijvers ad agire sulla trequarti. Per l’attacco del Belgio ricordiamo che dovrebbero essere Mbenza, Dimata e Lukebakio i titolari confermati oggi a Udine, ma la panchina del tecnico appare ben lunga.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Scuffet; Calabria, Mancini, Calabresi, Pellegrini; Locatelli, Mandragora, Zaniolo; Orsolini, Kean, Vido All. Di Biagio

BELGIO (4-2-1-3): Jackers, De Norre, Faes, Vanheusden, Cools; Heynen, bastien; Schrijvers; Mbenza, Dimata, Lukebakio. All. Walem

