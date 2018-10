PAGELLE/ Udinese Napoli, Fantacalcio: i voti della partita, risultato 0-3 (Serie A 2018-19)

Pagelle Udinese Napoli: i voti della partita di Serie A, tutti i giudizi sul match della 9^ giornata, i protagonisti, i migliori e i peggiori al Friuli.

20 ottobre 2018 - agg. 20 ottobre 2018, 22.54 Fabio Belli

Pagelle Udinese Napoli (Foto LaPresse)

Ecco le pagelle di Udinese-Napoli, con i voti al termine della partita. Pur senza soffrire troppo in difesa, il Napoli fatica ad ingranare a Udine: la grana dell'infortunio di Verdi viene subito annullata dalla prodezza di Fabian Ruiz, i friulani provano a reagire ma nel finale il Napoli prende il largo con un rigore di Mertens e una rete del neo-entrato Rog. E vedere la Juventus un po' più vicina fa sicuramente bene al morale del Napoli prima del Paris Saint Germain da affrontare in Champions.

VOTO UDINESE 5.5 E' già accaduto in questo campionato, i friulani si fanno apprezzare per rigore tattico, ma peccano in qualità e in concentrazione nei momenti chiave del match.

VOTO NAPOLI 7 Partita giocata un po' col freno a mano tirato, ma gli azzurri quando accelerano fanno paura e riescono a fare bottino pieno arrotondando anche considerevolmente il punteggio nel finale.

VOTO MARIANI DI APRILIA (ARBITRO) 6.5: Buona prova per un direttore di gara che non ha paura di chiedere massima assistenza al VAR, il che gli permette di essere impeccabile sull'azione del rigore per il Napoli.

PAGELLE UDINESE-NAPOLI: I VOTI DEI BIANCONERI



SCUFFET 5.5 Non ha troppe colpe fino al terzo gol di Rog sul quale, nonostante una deviazione, la sua complicità è evidente.

STRYGER-LARSEN 5.5 Non la sua miglior partita, qualche volte deve anche ricorrere alle maniere forti soffrendo sulla fascia destra.

TROOST-EKONG 5.5 Non trova le misure per fermare gli inserimenti dei partenopei, Velazquez deve cambiarlo vedendolo in affanno.

OPOKU (DAL 34'PT 6) Sicuramente più ordinato rispetto al compagno di squadra, grazie a lui l'Udinese si assesta centralmente, ma causa il rigore che chiude la partita.

NUYTINCK 6 Con l'ingresso in campo di Opoku riesce a ritrovare tono e concentrazione, decisamente più efficace nella ripresa.

SAMIR 6 Buona intraprendenza nel primo tempo sulla sinistra, rischia un clamoroso autogol nella ripresa.

PUSSETTO 5.5 Cambia spesso posizione cercando di non regalare punti di riferimento agli avversari, ma le sue proiezioni offensive non sono efficaci.

FOFANA 5.5 Stavolta non riesce a imporre il suo strapotere fisico in un centrocampo in cui Allan è un dirimpettaio incontenibile.

BEHRAMI 5.5 Tanti errori nei passaggi, nella ripresa prende leggermente meglio le misure ma stavolta è più fumo che arrosto.

BARAK (DAL 23'ST) 6 Porta dinamismo nell'ultimo quarto di gara, ma senza lasciare un segno tangibile.

MANDRAGORA 6.5 Nel centrocampo friulano sembra l'unico ad avere le idee chiare, continua ad essere uno degli elementi di maggior prospettiva dei bianconeri.

DE PAUL 6.5 Gli manca il guizzo vincente, ma è comunque l'unico nell'Udinese a inventare e tenere col fiato sospeso la difesa partenopea.

LASAGNA 6 I suoi inserimenti in verticale tengono in apprensione la difesa azzurra, ma in un paio di occasioni avrebbe potuto fare di più al tiro.

CIANO (DAL 26'ST) 6 Fa quel che può, calcia male l'ultimo calcio di punizione che poteva dire qualcosa nella partita.

ALL. VELAZQUEZ 6 All'Udinese spesso manca il classico soldo per fare una lira, come si diceva una volta. Peccato, perché l'allenatore friulano schiera sempre una squadra ordinata e coerente tatticamente, manca però sistematicamente quel pizzico di qualità in più.

PAGELLE UDINESE-NAPOLI: I VOTI DEGLI AZZURRI

KARNEZIS 6.5 Attento soprattutto nel primo tempo, quando Lasagna lo impegna in un paio di occasioni.

MALCUIT 6.5 Vivace, sale di tono nella ripresa e da una sua bella incursione nell'area avversaria nasce l'azione che porta al rigore del raddoppio partenopeo.

RAUL ALBIOL 6 Un po' in affanno nel primo tempo quando l'Udinese si inserisce bene centralmente, si rinfranca nel secondo tempo.

KOULIBALY 6.5 Si guadagna anche stavolta la "pagnotta" con una scivolata-salvataggio strepitosa su Lasagna.

HYSAJ 6.5 Match di grande vivacità, forse commette qualche errore ma è uno di quelli che interpreta la partita col giusto piglio.

ALLAN 7.5 Padrone assoluto del centrocampo, la sostanza della sua prestazione, in crescendo peraltro, è assolutamente evidente.

ZIELINSKI 6 Meno brillante del solito, l'Udinese lo tratta da osservato speciale e gli concede meno spazi.

ROG (DAL 40'ST) 7 Entra e segna, non si può davvero pretendere di più.

CALLEJON 7 I suoi inserimenti sono una spina nel fianco per i friulani, guadagna il fondamentale rigore dello 0-2.

MERTENS 6 Male per un'ora, trasforma però con freddezza il rigore del raddoppio e scambia bene con Rog al momento del tris.

VERDI sv Sfortunato, un infortunio lo costringe al forfait dopo appena 4'.

FABIAN RUIZ (DAL 4'ST) 7 Gol di pregevolissima fattura, la sua qualità si fa sentire anche nella ripresa sul fronte offensivo.

MILIK 6.5 Anche quando non trova il gol, la generosità del polacco è indispensabile alla manovra offensiva partenopa.

HAMSIK (DAL 29'ST) 6 Entra concentrato e il Napoli dilaga, minuti buoni per scaldare i motori in vista della Champions.

ALL. ANCELOTTI 7 Non è stato il miglior Napoli dell'anno, questo va sottolineato. Ma ha altrettanta importanza il fatto che vincere 0-3 su un campo come quello di Udinese senza brillare di troppo, è una prova di forza non indifferente. Ennesima prestazione in crescendo nella ripresa, tra l'altro.

PAGELLE UDINESE-NAPOLI: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Nell'Udinese Scuffet (voto 6) incolpevole sul gol, mentre Stryger-Larsen (voto 5.5) ha i suoi bei problemi per contenere Fabian Ruiz sul suo lato. Soffre un po' anche per vie centrali l'Udinese con Troost-Ekong (voto 5.5) poi sostituito da Opoku (voto 6) e con Nuytinck (voto 5.5), il migliore è Samir (voto 6) che spesso riesce a ripiegare anche centralmente. Pussetto (voto 5.5) è vivace ma spreca nelle sortite offensive, sulla fascia opposta brilla De Paul (voto 6.5) che ha le idee offensive più efficaci. Al centro della mediana sbaglia troppi palloni Behrami (voto 5.5), Mandragora (voto 6) è più ordinato, Fofana (voto 5.5) non riesce a sfruttare la sua abilità nelle conclusioni. In avanti Lasagna (voto 6) scappa via in più occasioni ma non vince il personale duello col portiere del Napoli Karnezis (voto 6.5), attento in un paio di occasioni. In ritardo Albiol (voto 5.5), come sempre coriaceo Koulibaly al centro della difesa, Malcuit (voto 6) e Hysaj (voto 6) spingono sulle fasce ma lasciano qualche buco difensivo. Allan (voto 6.5) detta bene i tempi a centrocampo, Zielinski (voto 6) si inserisce con meno efficacia del solito, Callejon (voto 6.5) prova a impensierire con le sue conclusioni Scuffet, piuttosto anonima la prova di Mertens (voto 5.5). Verdi (voto sv) è sfortunato e si infortuna subito, al suo posto entra subito Fabian Ruiz (voto 7) che realizza la prodezza del vantaggio. In avanti si fa vedere molto Milik (voto 6.5) al quale manca però precisione sotto porta.

TOP E FLOP AL 45'

VOTO UDINESE 6 Ordinata e rapida nelle ripartenze, i friulani pagano qualche errore di misura di troppo in attacco e in difesa.

MIGLIORE UDINESE DE PAUL VOTO 6.5 L'argentino si conferma il più ispirato sul fronte offensivo, ma i suoi assist non vengono raccolti.

PEGGIORE UDINESE BEHRAMI VOTO 5.5 Sbaglia molto, pasticciando a centrocampo spesso manda in apnea anche la difesa.

VOTO NAPOLI 6.5 Partenopei sempre implacabili nel primo quarto d'ora, ma non è stato certamente il miglior primo tempo della gestione Ancelotti.

MIGLIORE NAPOLI FABIAN RUIZ VOTO 7 Entra in partita col biglietto da visita di un gol strepitoso che sblocca il risultato.

PEGGIORE NAPOLI MERTENS VOTO 5.5 Da lui ci si sarebbe aspettati un altro peso nelle giocate d'attacco: troppo anonimo.

© Riproduzione Riservata.