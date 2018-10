DIRETTA / Eintracht Lazio (risultato live 3-1) streaming video Tv8: in contropiede colpisce Jovic

Diretta Eintracht Francoforte-Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League, 2^ giornata del girone H.

04 ottobre 2018 - agg. 04 ottobre 2018, 22.14 Fabio Belli

Inzaghi e la sua Lazio in trasferta a Francoforte (foto LaPresse)

DIRETTA EINTRACHT LAZIO (3-1): IN CONTROPIEDE COLPISCE JOVIC

Parte il secondo tempo, subito bella apertura di Paolo per Correa che tenta senza fortuna la conclusione a girare. La Lazio si sistema a 4 con Luiz Felipe a destra, Acerbi e Wallace centrali e Lulic a sinistra in difesa, a centrocampo Milinkovic-Savic, Parolo e Lucas Leiva e Correa in appoggio a Immobile con un 4-3-2, a causa dell’inferiorità numerica. Al 4’ Eintracht vicino al tris, Gacinovic serve in profondità Jovic che conclude in diagonale, pallone fuori d'un soffio. Al 7’ arriva comunque il tris dei tedeschi: Haller salta Acerbi e lancia in campo aperto Jovic, che in pallonetto supera Proto. 3-1 per i tedeschi e con l’uomo in meno la Lazio deve fare ora attenzione a non subire una lezione memorabile. (agg. di Fabio Belli)

BIANCOCELESTI IN AFFANNO, ESPULSO BASTA

Il secondo gol subito sembra tagliare un po’ le gambe alla Lazio che non riesce a ripartire e anzi soffre la pressione di un Eintracht Francoforte capace di arrivare primo su tutti i palloni. Al 36’ arriva il primo cartellino giallo anche tra le fila biancocelesti con Dusan Basta sanzionato per un intervento in ritardo su Falette. Le difficoltà della Lazio sembrano molto fisiche, l’Eintracht arriva sistematicamente primo sul pallone e lo stesso Dusan Basta, perdendo dei palloni banali, denota grandi difficoltà sulla fascia destra. Al 42’ bel taglio di Gacinovic per Da Costa che arriva alla conclusione davanti a Proto: il portiere belga respinge ma l'azione viene fermata per fuorigioco. Al 45’ Russ strattona Immobile sulla ripartenza e viene ammonito, terzo cartellino giallo per i tedeschi. 3’ di recupero e su un calcio d’angolo per la Lazio Basta ferma la ripartenza di Kostic: beffa con la Lazio che resta in 10 appena prima della fine del primo tempo. (agg. di Fabio Belli)

BOTTA E RISPOSTA PAROLO-KOSTIC

La Lazio prova ad alzare i ritmi per riuscire a reagire dopo il repentino svantaggio, ma una brutta tegola cade su Inzaghi al 16’: Durmisi si muove bene sulla sinistra, salta Da Costa ma viene atterrato, ricadendo malissimo sul braccio che ha una torsione completamente innaturale, impressionante da vedere. La frattura è molto probabile, Inzaghi deve correre ai ripari inserendo Lulic al posto dello sfortunato esterno danese. Al 22’ primo giallo della partita per De Guzman che ha interrotto fallosamente una ripartenza di Milinkovic-Savic. Immobile innesca la ripartenza di Correa, che avanza e piazza il pallone a centro area dove Parolo non lascia scampo a Trapp. La Lazio insiste, sugli sviluppi di un corner Luiz Felipe tenta senza fortuna la deviazione di testa. Al 28’ pero l’Eintracht passa di nuovo in vantaggio. Ancora patatrac difensivo, sbaglia prima Wallace e poi Leiva, il pallone finisce a Gacinovic che serve Kostic che piazza il pallone sotto la traversa. (agg. di Fabio Belli)

SUBITO IN GOL DA COSTA

Parte subito aggressivo l’Eintracht Francoforte, dopo 2’ angolo per i tedeschi intervento difensivo di Acerbi in copertura su Jovic. Subito dopo ancora Jovic sfonda sulla destra seminando Lucas Leiva, di nuovo provvidenziale Acerbi. La partenza a razzo dei tedeschi procura il gol del vantaggio già al 4’: su cross da calcio d'angolo Milinkovic-Savic buca l'intervento aereo e Da Costa da due passi sigla il vantaggio. La Lazio cerca la reazione ma l'Eintracht serra le fila nella propria metà campo, al 9’ tiro deviato di Basta, Trapp in uscita bassa anticipa d'un soffio Correa, ma è poi Immobile a creare la prima occasione da gol della Lazio, con una frustata deviata in angolo da Trapp. Inzaghi alla vigilia aveva affermato di temere i tedeschi sulle palle inattive ma i suoi si sono fatti subito sorprendere. Al 10’ del primo tempo l’Eintracht Francoforte conduce 1-0 sulla Lazio. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Sta per avere inizio Eintracht Lazio: prima però di dare la parola al campo dove stanno facendo il loro ingresso le formazioni ufficiali, andiamo a mettere sotto i riflettori anche i due tecnici, in campo oggi per l’Europa League. A fare gli onori di casa oggi sarà Adi Hutter, allenatore austriaco presente sulla panchina della squadra biancorossa dal luglio del 2018. Visto il suo arrivo ben recente non ci sosrprende apprendere che i numeri segnati a bilancio siano così scarni: nelle appena 9 partite vissute come primo allenatore dell’Eintracht Hutter ha firmato una media punti di 1.11, ben poca cosa a dir il vero. Altro tipo di numeri per Inzaghi che invece guida la sua Lazio fin dal luglio del 2016, senza dimenticare la gavetta fatta con le squadre giovanili degli aquilotti. Numeri alla mano quindi sono ben 106 le sue presenze sulla panchina biancoceleste, per una media punti di 1.88. Ma è tempo ora di dare la parola al campo: ecco le formazioni ufficiali di Eintracht Lazio, si gioca! EINTRACHT (4-4-2): 31 Trapp; 24 Da Costa, 20 Hasebe, 23 Russ, 3 Falette; 11 Gacinovic, 6 De Guzman, 16 Torro, 10 Kostic; 9 Haller, 8 Jovic. LAZIO (3-5-2): 24 Proto; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 13 Wallace; 8 Basta, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 21 S. Milinkovic-Savic, 14 Durmisi; 11 J. Correa, 17 Immobile. (agg Michela Colombo)

EINTRACHT LAZIO, DIRETTA LIVE

LE STATISTICHE

Eintracht Lazio sta per avere inizio in questo secondo turno per l’Europa League: nell’attesa diamo quindi un occhio più da vicino ad alcuni numeri firmati finora dalle due squadre che si affrontano nel gruppo H. La squadra di casa dopo tutto vanta la prima posizione nella classifica del girone H del torneo targato Uefa: i tedeschi infatti viaggiano a pieni punti, dopo il successo registrato per 2-1 contro il Marsiglia di Rudi Garcia. Simile la situazione della Lazio che pure registra il secondo gradino della classifica, ma con gli stessi 3 punti finora conquistati. La squadra biancoceleste è infatti di ritorno dalla vittoria trovata per 2-1 contro l’Apollon, dove si erano messi in luce Luis Alberto e Ciro Immobile, due bomber attesi alla riconferma anche questa sera. (agg Michela Colombo)

I BOMBER

Ci avviciniamo alla sfida di Europa League tra Eintracht e Lazio: andiamo quindi individuare quali potrebbero essere questa sera i protagonisti della sfida, ovvero i bomber. Partendo dai padroni di casa va detto che in questo avvio di Europa League solo Torro e Jovic si sono distinti in questi termini, andando in rete entrambi contro il Marsiglia nel primo turno. In generale però la difesa della Lazio dovrà temere particolarmente anche Haller e il vice campione del mondo, il croato Ante Rebic, che in questa prima parte della stagione hanno già segnato rispettivamente tre e due reti. In casa Lazio sono invece stati Ciro Immobile (su rigore) e Luis Alberto ad andare a segno finora in occasione dell’Europa League: ricordiamo però che ll bomber di riferimento di Inzaghi rimane proprio la maglia numero 17, che ha già messo a statistica 4 gol nelle prove italiane. (agg Michela Colombo)

LE PAROLE DI INZAGHI

Nell’analizzare Eintracht Lazio, che si gioca tra poco, Simone Inzaghi ha ribadito come l’Europa League sia un obiettivo concreto della Lazio: “E’ un torneo importante per noi e daremo il massimo per vincerlo, come abbiamo già fatto l’anno scorso”. Il tecnico biancoceleste ha tracciato un profilo lusinghiero della squadra tedesca, definendola ben allenata e con la presenza di attaccanti fisici e rapidi; dal punto di vista psicologico ha affermato come la rabbia per aver perso il derby contro la Roma dovrà essere accantonata per concentrarsi al massimo sull’impegno di Europa League, così da ripartire alla grande e dopo pochi giorni. Inzaghi ha poi voluto lanciare una frecciatina alla Lega Calcio, sottolineando che la Lazio dovrà giocare in Serie A domenica alle ore 15:00 e non in serale o addirittura lunedì: “Bisognerebbe fare più attenzione, per noi come per il Milan, la scorsa stagione questa cosa non era mai successa”. Sarà però un problema a seguire quello di recuperare le energie per la partita contro i viola: prima, la Lazio dovrà pensare all’Eintracht Francoforte e cercare di confermarsi a punteggio pieno nel girone di Europa League. (agg. di Claudio Franceschini)

L'ARBITRO

La sfida di Europa League tra Eintracht e Lazio sarà diretta dal fischietto olandese Serdar Gozubuyuk: con lui in campo anche gli assistenti David Geossens e Bad van Dongen, con Jan de Vries atteso in qualità di quarto uomo. Volendo ora mettere sotto la lente di ingrandimento proprio il direttore di gara, ricordiamo subito che per Gozubuyuk la partita di stasera sarà la 12^ in questo avvio di stagione: il tabellino è quindi ben ricco e ci riporta di 45 ammonizioni assegnate, 3 rossi sventolati e un solo calcio di rigore finora concesso. Ampliando la nostra analisi va poi detto che il fischietto olandese, diventato arbitro Fifa nel 2012, in carriera non ha mai incontrato la Lazio, benchè vanti ben 8 precedenti con formazioni italiane: sono invece tre i testa a testa tra Gozubuyuk e squadre tedesche benchè quello di stasera contro l’Eintracht sarà una sfida inedita per il direttore di gara. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Eintracht Francoforte-Lazio, che sarà diretta dall'arbitro olandese Serdar Gozubuyuk, si gioca giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 21.00 e sarà una sfida della fase a gironi di Europa League valevole per la seconda giornata nel girone H, che comprende anche i francesi del Marsiglia ed i ciprioti dell'Apollon Limassol. Trasferta di fuoco per la Lazio, uscita con le ossa rotte dal derby della capitale e con 3 sconfitte nelle prime 7 partite della nuova Serie A; una partita dunque con la quale andare a caccia del riscatto e anche per mettere al sicuro la qualificazione in un girone che non è affatto semplice come si potrebbe pensare, e che racchiude invece davvero tante insidie.

RISULTATI E PRECEDENTI

La squadra di Simone Inzaghi si troverà di fronte un Eintracht Francoforte lanciato dalla brillante vittoria di domenica scorsa in Bundesliga contro l'Hannover, con un perentorio 4-1. I tedeschi hanno esaurito per l'Europa League i posti della Commerzbank Arena in abbonamento ed hanno iniziato alla grande la loro campagna continentale, espugnando 2-1 il Velodrome di Marsiglia. Avvisata una Lazio che in Europa ha comunque iniziato col piede giusto battendo 2-1 all'Olimpico l'Apollon Limassol. Dopo la delusione della stracittadina Inzaghi dovrà lavorare sul turn over, cercando di recuperare la forma di giocatori che ne hanno fatto la fortuna nella scorsa stagione: in Germania non ci sarà Luis Alberto, ma si chiederanno gli straordinari ad un Milinkovic-Savic fresco di rinnovo di contratto.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT LAZIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso la Commerzbank Arena di Francoforte. I padroni di casa dell'Eintracht schiereranno Trapp in porta, Danny Da Costa sull'out difensivo di destra e il francese Falette sull'out difensivo di sinistra, vista la squalifica dell'olandese Jetro Willems, espulso per doppia ammonizone nel primo match europeo di Marsiglia. L'altro francese N'Dicka e l'argentino Abraham formeranno la coppia di difensori centrali, mentre al centro della mediana giocheranno lo spagnolo Torro e il giapponese Hasebe, con la linea a quattro di centrocampo completata dall'olandese De Guzman sulla fascia destra e dal serbo Kostic sulla fascia sinistra. In attacco, al fianco del bomber transalpino Haller giocherà Nicolai Muller. Risponderà la Lazio con il belga Proto tra i pali e una difesa a tre composta dall'angolano Bastos, da Acerbi e dal brasiliano Wallace. Sulle fasce laterali giocheranno il danese Durmisi a sinistra e il serbo basta a destra, mentre Murgia e il croato Badelj nella zona nevralgica del campo copriranno le spalle all'altro serbo Milinkovic-Savic. In attacco, l'argentino Correa sosterrà l'ecuadoregno Caicedo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il tecnico austriaco dell'Eintracht Francoforte, Adolf Hutter, schiererà la squadra con il 4-4-2, mentre Simone Inzaghi insisterà col 3-5-2 per la sua Lazio. Primo incrocio ufficiale di sempre tra i due club, tanti precedenti in Germania per la Lazio, gli ultimi nel 2013: 3-3 sul campo del Borussia Monchengladbach nei sedicesimi di Europa League, vittoria 2-0 a Stoccarda nel turno successivo della competizione.

QUOTE E PRONOSTICO

Per coloro che scommetteranno sul match, i bookmaker propongono l'Eintracht Francoforte lievemente favorito sulla Lazio. La vittoria in casa viene quotata 2.45 da Eurobet, Bet365 fissa ad una quota di 3.40 l'eventuale pareggio, mentre William Hill propone a una quota di 2.85 l'evenienza della vittoria in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90', l'over 2.5 viene quotato 1.88 e l'under 2.5 viene offerto a una quota di 1.85 da Snai.

