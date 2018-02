Calciomercato / Le pagelle: flop Napoli, all’Inter manca il colpo, Juventus e Milan fermi

Calciomercato, le pagelle: flop Napoli, all’Inter manca il colpo, Juventus e Milan fermi. Cala il sipario sulla sessione di trattative di gennaio: ecco un mini resoconto

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli - LaPresse

Si è chiuso nella giornata di ieri il calciomercato di riparazione 2018. La sessione invernale di quest’anno va definitivamente in archivio, e alla luce di quanto si è visto (in realtà, davvero poco), è possibile stabilire i vincitori, e coloro che invece avrebbero dovuto fare di più. Se c’è una squadra che ha deluso le aspettative, questa è senza dubbio il Napoli, protagonista di una serie continua di rifiuti. Il tutto è iniziato con Simone Verdi del Bologna, che sembrava avesse già l’azzurro addosso a inizio gennaio, prima che lo stesso tornasse sui suoi passi, decidendo di rimanere fino a giugno allo stadio Dall’Ara. Quindi il Napoli ha virato su Younes dell’Ajax, ma dopo aver superato le visite mediche di rito, il nazionale tedesco ha fatto ritorno ad Amsterdam per motivi di salute legati al nonno. Quindi si è fatto di tutto per acquistare Politano, arrivando ad offrire ben 30 milioni di euro, ma il Sassuolo non ne ha voluto sapere, trattenendo al Mapei Stadium l’esterno. Poteva fare di più anche l’Inter, a cui è mancato il grande colpo finale. Spalletti chiedeva ormai da tempo il centrocampista creativo, colui in grado di inserirsi in area avversaria: i nerazzurri stavano prendendo Pastore prima che Suning bloccasse tutto per mancanza di fondi.

MILAN, JUVENTUS, ROMA E LAZIO...

Alla fine è arrivato Lisandro Lopez, comunque un buon rincalzo per la difesa, mentre per il centrocampo è stato preso Rafinha, potenzialmente un campione, ma le cui condizioni fisiche andranno verificate. Praticamente immobili, invece, Juventus e Milan. I campioni d'Italia in carica hanno ceduto in prestito Pjaca, e ha realizzato due plusvalenze interessanti per Pol Lirola e Mattiello, senza però assicurarsi alcun volto nuovo se non il 18enne Fernandes, aggregato però alla Primavera. I rossoneri hanno invece ceduto Zanellato al Crotone e detto addio a Paletta, che ha rescisso il proprio contratto. Colpo interessante della Lazio, che si è assicurata a costo zero un potenziale titolare come Martin Caceres (sceso in campo nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan), mentre la Roma ha ceduto Emerson Palmieri al Chelsea, ed Hector Moreno alla Real Sociedad, assicurandosi in entrata Jonathan Silva, proveniente dallo Sporting di Lisbona.

© Riproduzione Riservata.