Crisi Icardi Wanda Nara? / Mauro non segue più la moglie sui social, e nemmeno Brozovic e Perisic…

Mauro Icardi, capitano Inter - LaPresse

Sta forse attraversando un momento di crisi la coppia formata dal capitano dell’Inter, Mauro Icardi, e dalla moglie Wanda Nara. Sui social vi sono una serie di indizi che fanno riflettere, a cominciare dal fatto che da qualche ora a questa parte il nerazzurro non segue più la moglie su Instagram. A sua volta la showgirl argentina ha cambiato il proprio cognome, passando da Wanda Icardi a Wanda Nara. Attenzione però, perché non finisce qui, visto che curiosamente Icardi ha tolto il “follow” anche ai due compagni di quadra Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. A questo punto assume un’altra connotazione il recente post pubblicato su Instagram dal nazionale argentino, il famoso “Saper dire addio vuol dire crescere”.

IL DEFOLLOW A BROZOVIC E PERISIC

Tutti avevano pensato che Icardi stesse anticipando un suo probabile addio all’Inter, viste le voci riguardanti il Real Madrid, ma in realtà il numero 9 albiceleste si stava probabilmente riferendo proprio alla crisi con la compagna e madre dei suoi tre figli. Ma il mistero non si esaurisce qui, perché sempre da qualche ora a questa parte, come detto sopra, Icardi non segue più i compagni di squadra Brozovic e Perisic e c’è già chi associa tale questione alla crisi con Wanda: che centrino anche i due calciatori? Nel frattempo la bionda prorompente è volata in Argentina per un set fotografico, mentre il marito è rimasto a Milano, anche se con grande probabilità non prenderà parte alla sfida contro il Crotone in programma sabato sera, complice un problema muscolare. Probabilmente il tutto scoppierà in una bolla di sapone, ma è anche vero che tutti questi indizi social devono pur avere una ragione: attendiamo di scoprirla.

