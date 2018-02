FORMULA 1 CAMBIA ORARO / Rivoluzione nel 2018, si partirà alle 15.10 in Europa

Formula 1 cambia orario, decisione storica per i Gran Premi del 2018 con la partenza fissata alle ore 15.10 rispetto alle classiche 14.00 a cui eravamo abituati. Le motivazioni.

01 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Formula 1 cambia orario - La Presse

Tra gli stravolgimenti della Formula 1 2018 c'è anche il cambiamento dell'orario, una situazione insolita e che ha portato a uno scossone legato a quella che era considerata una tradizione. I Gran Premi di Formula 1 europei prenderanno il via a partire dalle ore 15.10 e quindi con uno slittamento di ben settanta minuti rispetto a quella che era la norma. La decisione è stata ufficialmente giustificata come un modo per attirare più spettatori televisivi e avvicinarli anche a piloti e ai rispettivi team. I responsabili del Mondiale di Formula 1 hanno parlato come riportato da Repubblica sul suo portale online, specificando: "Di solito le emittenti si collegano all'ora esatta perdendo la tensione e le emozioni che caratterizzano i minuti prima dell'inizio del Gran Premio. Grazie a questo cambiamento saranno invece in grado di godersi appieno lo spettacolo prima che si spengano le luci del semaforo".

L'ADDIO ALLE OMBRELLINE

Sono diverse le tradizioni che tramontano in vista della Formula 1 2018. Tra queste quello dell'addio alle storiche ''ombrelline''. Gli americani di Libery Media hanno preso una decisione veramente clamorosa e che ha creato non poche polemiche. Il managing director della Formula 1 ha sottolineato: "Nell'ultimo anno, il primo della nuova gestione, abbiamo notato molte aree dello spettacolo che hanno bisogno di essere adeguate e aggiornate a quella che è la nostra visione dello sport. Il loro utilizzo è stato per decenni un elemento base della Formula 1. Oggi sentiamo chiaramente che questa pratica non è consona con i valori del nostro marchio ed è chiaramente in disaccordo con le regole di base della società moderna". Una situazione che però ha portato alla contestazione del pubblico abituato alle splendide signorine che rendevano l'evento seguito anche da chi forse ai motori era meno attento.

