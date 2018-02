INFORTUNIO VERDI / Lesione al bicipite femorale destro per l'attaccante del Bologna: 30 giorni di stop

Infortunio Verdi, lesione al bicipite femorale destro per l'attaccante del Bologna di Roberto Donadoni che è stato vicino al Napoli nella sessione di calciomercato. Stop di 30 giorni.

01 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Verdi, La Presse

Brutte notizie per il Bologna che è costretto a perdere un giocatore importante. L'infortunio di Simone Verdi infatti priva Roberto Donadoni di uno dei suoi migliori calciatori in rosa. Il calciatore è stato sottoposto oggi a ulteriori accertamenti dopo che si era fermato nella sfida contro il Napoli dove aveva rifiutato di andare a giocare poche settimane fa. Questi hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro che lo terranno fuori dal campo per trenta giorni. Probabilmente avrà l'occasione di giocare con continuità Riccardo Orsolini, esterno d'attacco arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato dalla Juventus via Atalanta in prestito per sei mesi. Sicuramente sarà un'occasione per il giovane calciatore di trovare un po' di continuità cosa che non ha avuto con la maglia dell'Atalanta.

QUEL TRASFERIMENTO SALTATO A GENNAIO

Simone Verdi è stato involontario protagonista della sessione di calciomercato di gennaio, a un passo dal Napoli prima di un clamoroso e inatteso dietrofront. E' stato proprio Simone Verdi a preferire di rimanere a Bologna per rispetto della squadra rossoblù dalla quale comunque dovrebbe partire alla fine della stagione. Cresciuto nel vivaio del Milan il ragazzo ha sempre incontrato difficoltà nel riuscire a trovare continuità anche per motivi legati a problemi di natura fisica. Quest'anno al Bologna per la prima volta è riuscito a dimostrare con continuità le sue qualità, riuscendo anche a conquistare la maglia della nazionale azzurra. Per questo le voci di calciomercato si sono concentrare su di lui con Maurizio Sarri che lo ha messo in cima alla lista dei desideri. Il Napoli non è riuscito però ad accontentarlo e alla fine Simone Verdi ha preferito rimanere al Bologna per rischiare di rimanere in panchina.

