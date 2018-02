Italia Serbia/ Calcio a 5: streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Europei)

Diretta Italia Serbia streaming video e tv, orario, risultato live. Cominciano anche per gli azzurri gli Europei di calcio a 5 a Lubiana (oggi 1 febbraio)

01 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Europei calcio a 5: il trofeo (da Facebook UEFA Futsal EURO 2018)

Italia Serbia di calcio a 5, diretta dagli arbitri Marc Birkett (Inghilterra), Kamil Cetin (Turchia) e Timo Onatsu (Finlandia), si gioca questa sera, giovedì 1 febbraio alle ore 20.45. Sarà la prima partita degli azzurri agli Europei di calcio a 5 2018 in corso di svolgimento in Slovenia e per la precisione all’Arena Stozice della capitale Lubiana, dove dunque stasera l’Italia affronterà la Serbia che invece è già scesa in campo martedì sera nella partita inaugurale contro la Slovenia, finita con un pareggio per 2-2. Italia, Serbia e Slovenia sono dunque le tre squadre che compongono il girone A di questo Europeo nel quale le squadre partecipanti sono in totale 12, divise in quattro gruppi da tre squadre ciascuno. Le prime due di ogni girone si qualificheranno per i quarti di finale, dove avrà inizio la fase ad eliminazione diretta che ci porterà fino alla finale per il primo posto di sabato 10 febbraio. Nel ranking Uefa del calcio a 5 l’Italia è quarta e la Serbia nona: una differenza da sfruttare per balzare già al comando del gruppo con una vittoria che tra l’altro darebbe subito la certezza della qualificazione, perché la Serbia rimarrebbe ferma a un punto senza più partite da giocare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DEGLI EUROPEI DI CALCIO A 5

Italia Serbia sarà visibile in diretta tv su Fox Sports, che ha acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva tutti gli Europei di calcio a 5, con particolare evidenza naturalmente per le partite degli azzurri. Sul canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky si potrà assistere a più di 50 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. Per le interviste con i protagonisti ci sarà un inviato, Roberto Marchesi, che seguirà la manifestazione dalla Slovenia. I telecronisti saranno Gabriele Giustiniani, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni e l’esperto del calcio a 5 Marco Calabresi. Due i conduttori dallo studio, Giulia Mizzoni e Marco Russo. Infine, i sei commentatori tecnici saranno Dario Marcolin, Alessio Musti, Massimiliano Bellarte, Antonio Ricci, Daniele Sau e Adriano Foglia. Infine, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo la possibilità della diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

ITALIA SERBIA: GLI AZZURRI

L’Italia dunque debutta oggi nell’Europeo 2018 di calcio a 5 e potrebbe subito approdare ai quarti in caso di vittoria. Andiamo di conseguenza per prima cosa a scoprire i nomi dei 14 convocati che fanno parte della lista del c.t. Roberto Menichelli. I portieri sono Michele Miarelli (Luparense) e Stefano Mammarella (Acqua&Sapone), mentre per quanto riguarda i giocatori di movimento abbiamo Nicolò Baron (Feldi Eboli), Humberto Honorio (Luparense), Massimo De Luca (Napoli), Cristiano Fusari (Kaos Reggio Emilia), Marco Ercolessi (Pescara), Sergio Romano (Real Rieti), Giuliano Fortini (Pesarofano), Fabricio Calderolli (Acqua&Sapone), Julio De Oliveira (Acqua&Sapone), Gabriel Lima (Acqua&Sapone), Juliao Murilo Ferreira (Acqua&Sapone), Alex Merlim Da Silva (Sporting Lisbona). Ci sono dunque sei oriundi, come è d’altronde tipico nel calcio a 5, che fanno la parte del leone anche nel gruppo dell’Acqua&Sapone che con cinque squadre è il club più rappresentato in questa Italia. Rispetto al primo elenco di 18 nomi, i quattro esclusi dalla spedizione in Slovenia sono stati Giacomo Azzoni, Paolo Cesaroni, Mauro Castagna e Francesco Molitierno. Quest’ultimo però resterà aggregato fuori lista al gruppo azzurro, in via precauzionale, per tutta la durata del torneo continentale in quanto terzo portiere che potrà essere inserito in causa di problemi a uno dei due estremi difensori nella rosa.

