Izmir Trento/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions League)

Diretta Izmir Trento: info streaming video e diretta tv. La squadra di Lorenzetti torna in Champions League a caccia di tre punti facili per la qualificazione alla fase finale.

01 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Trento (da facebook ufficiale)

Izmir Trento, diretta dagli arbitri Michail Themlis e Fabrice Collados, è la partita in programma oggi 1 febbraio 2018 al Ataturk Voleybol Salonu di Konak: fischio d’inizio atteso per le ore 17.00 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 19.00 in Turchia). La compagine di Angelo Lorenzetti torna da protagonista nella massima competizione europea con l’obbiettivo di andare a recuperare punti preziosi per raggiungere la prima posizione nella classifica del girone E. Al momento infatti Trento appare abbastanza sicura di poter accedere alla prossima fase finale della Champions League, ma solo se stasera, contro il fanalino di coda del gruppo, riuscirà a vincere e quindi anche a ottenere tre punti fondamentali.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita della Champions League di volley tra Izmir e Trento sarà visibile in diretta tv, sulla tv satellitare di Sky. Appuntamento quindi dalle ore 17.00 secondo il fuso italiano, al canale Sky Sport Plus HD al numero 205 del telecomando. Sarà ovviamente garantita anche la diretta video streaming del match in terra turca, tramite il servizio Sky Go riservato però ai soli abbonati.

QUI IZMIR

Benchè la sfida si svolga di fronte al proprio pubblico di casa, va detto che l’Izmir oggi pomeriggio non si presenta in campo proprio da favorito alla vittoria. A pesare sulle spalle dei turchi vi sono infatti sia il precedente firmato all’andata al Palatrento, oltre che un brutto andamento in Champions League, come pure uno stato di forma non eccellente. Vedendo singolarmente i vari elementi infatti va ricordato che all’andata contro Trento l’Izmir perse con un netto 3-0 e ora rimane fermo all’ultima piazza della classifica del girone E con appena un punto e solo 2 set vinti finora. Oltre a ciò non dobbiamo poi dimenticare che l’izmir vanta al momento uno stato di forma non eccezionale: negli ultimi 5 match disputati infatti sono state ben tre le sconfitte rimediate finora e anche nel campionato nazionale l’Arkasspor sta faticando non poco.

QUI TRENTO

Diverso invece l’approccio a questo match della Champions League di volley maschile per Tanto: la squadra di Lorenzetti è infatti impaziente di dimostrare di nuovo di essere tornata ad essere la grande Diatec di sempre. La sconfitta nella semifinale di Coppa Italia rimediata solo sabato scorso su Perugia (poi vincitore del trofeo) brucia non poco in casa di Angelo Lorenzetti e benchè i gialloblu abbiano vinto 13 delle ultime loro 16 partite, molti non perdonano l’inizio di stagione in sordina della squadra trentina. Critiche a parte, di certo Trento non potrebbe che presentarsi meglio di così in questo appuntamenti in terra turca, nonostante alcune gravi lacune registra ancora in rosa. Forti poi del 3-0 segnato all’andata contro i turchi in casa ecco che Trento arriva a tale match ben convinto delle proprie possibilità.

