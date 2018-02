LISTA CHAMPIONS LEAGUE/ Juventus, dentro Lichtsteiner, fuori Howedes. Roma, Silva non può essere inserito

Lista Champions League, la Juventus reinserisce Stephan Lichtsteiner mentre esce dalla lista Benedikt Howedes. La Roma non può inserire il nuovo acquisto Jonathan Silva.

01 febbraio 2018 Redazione

Lista Champions League, Stephan Lichtsteiner - La Presse

La lista della Champions League della Roma non ha subito grandi rivoluzioni. Era già annunciata l'esclusione di Jonathan Silva giocatore acquistato dallo Sporting Lisbona ma che è già sceso in campo nella competizione con la maglia biancoverde sulle spalle. Entra invece il giovane Capradossi che è stato inserito nella Lista B insieme ad altri giovani della Primavera di Alberto De Rossi. Non ci sono più Hector Moreno che è stato ceduto alla Real Sociedad e anche il giovane Nura in prestito al Perugia. Cambiamenti che non spostano di molto gli uomini a disposizione di Eusebio Di Francesco che adesso ha di sicuro altri pensieri rispetto alla Champions League. Un momento infatti in cui serve assolutamente fare qualcosa di importante in campionato dove da troppo tempo mancano i tre punti. Già la trasferta di Verona di domenica potrebbe rivelarsi decisiva nel cammino della squadra capitolina.

LA JUVENTUS REINSERISCE LICHTSTEINER PER HOWEDES

Massimiliano Allegri ha scelto la lista Champions League della Juventus e come un anno esatto fà ha reinserito Stephan Lichtsteiner. Lo svizzero, in scadenza di contratto, era stato lasciato fuori all'inizio della stagione anche a causa dell'arrivo del tedesco Benedikt Howedes acquistato per fare il centrale ma abile a muoversi anche a destra da terzino. I continui infortuni del calciatore ex Schalke 04, in campo una sola volta in tutta la stagione, hanno così portato Max Allegri a ripescare l'ex Lazio che in questi mesi, proprio come l'anno scorso, ha dimostrato grande abnegazione e attaccamento alla maglia nonostante quanto accaduto. Il titolare a destra nella difesa a quattro è per il momento Mattia De Sciglio, ma è certo che un giocatore affidabile e d'esperienza come Lichtsteiner tornerà molto utile nel cammino che la Juventus spera proprio come nella scorsa stagione di compiere fino all'ultima tappa stavolta a Kiev e con un epilogo diverso da quello visto a Cardiff e nel 2015 a Berlino.

