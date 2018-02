Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Lo stadio da 100 milioni di dollari verrà usato solo per quattro eventi

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang, lo stadio da 100 milioni di dollari verrà usato solo per quattro eventi. La triste fine del carissimo impianto che durerà solo 45 giorni

Lo stadio di Pyeongchang, costato 109 milioni di dollari, e fiore all’occhiello delle Olimpiadi invernali, durerà solamente un mese e mezzo, il tempo dei giochi olimpici. Al termine della manifestazione, infatti, l’impianto verrà smantellato, quasi come fosse una struttura costruita per un concerto. Il nuovissimo stadio verrà utilizzato per le due cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici, nonché per quelle dei Giochi Paraolimpici, stop. Dal 18 marzo, quindi, lo stadio olimpico sudcoreano non esisterà più, nonostante il costo proibitivo di cui sopra, e nonostante la bellezza dello stesso stadio. La casa delle Olimpiadi potrà contenere fino a 35 mila spettatori, ed è tra l’altro organizzato in otto differenti livelli di cui uno sotterraneo.

I MOTIVI DELLO SMANTELLAMENTO

Il motivo della demolizione è semplice: il suo smantellamento costerà meno del suo mantenimento, visto che pare che lo stesso stadio abbia dei costi esagerati. Non va infatti dimenticato che l’impianto andrebbe di fatto in disuso se lasciato in vita, visto che sorge in una zona dove abitano appena 45mila persone. «Non ci sono sport invernali che possono riempire con regolarità una simile capienza – scrive il noto magazine americano Sports Illustrated - e l’impianto non è neppure vicino a qualche città che ospita squadre professionistiche». Tra l’altro lo stadio sorge in una zona molto fredda, che nei prossimi giorni dovrebbe toccare quote minime anche di -15°, un altro problema che va quindi ad aggiungersi a quelli di cui sopra.

