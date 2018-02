Piero Ausilio, Inter su Pastore?/ Il ds: “Mai stata una trattativa, non c’erano le condizioni”

Piero Ausilio, Inter su Pastore? Il ds: “Mai stata una trattativa, non c’erano le condizioni”. Il direttore sportivo nerazzurro parla del mancato arrivo del Flaco

L’Inter ha provato fino all’ultimo ad assicurarsi Javier Pastore del Paris Saint Germain, ma nelle battute conclusive del calciomercato di riparazione 2018, ha dovuto abbandonare il campo. A spiegarlo è stato il direttore sportivo della stessa società di corso Vittorio Emauele, Piero Ausilio, che intercettato dai giornalisti nelle scorse ore, ha ammesso: «Non c'è stata mai una trattativa per Pastore. Ho già detto ieri che non c'erano le condizioni economiche e non tecniche. Dovevamo fare il mercato con prestiti con diritto, il Psg non ha mai aperto a questa formula e quindi mi sento di dire che non c'è mai stata una trattativa». Come spiegato dallo stesso direttore sportivo, l’Inter poteva fare operazioni solo non vincolanti, ma il Paris Saint Germain voleva invece l’obbligo di riscatto.

TIFOSI INFURIATI

«Con questo – ha aggiunto l'uomo mercato di casa Inter - non metto in dubbio le qualità del giocatore, ma nel momento in cui le nostre esigenze sulla formula del prestito non combaciavano con le richieste del Psg, è chiaro che non c'erano le basi per trattare. E questo l'avevo già detto nei giorni scorsi». Nella giornata di ieri era circolata in realtà un’altra versione, ovvero, che il patron Suning non volesse sborsare i 7 milioni di euro che Sabatini e Ausilio avevano proposto al PSG come oneri per il prestito. In poche parole, l’Inter avrebbe dovuto autofinanziarsi attraverso delle altre cessioni, che salvo quella di Nagatomo al Galatasaray, non sono arrivate. Una situazione che ha fatto andare su tutte le furie i tifosi nerazzurri, delusi ancora una volta dal mercato, dopo l’estate di magra.

