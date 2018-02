Roberto Fabbricini, commissario Figc/ Chi è il nuovo uomo al comando del calcio italiano per sei mesi

Roberto Fabbricini, commissario Figc: chi è il nuovo uomo al comando del calcio italiano per sei mesi. Le ultime notizie sulla nomina del presidente del Coni, Giovanni Malagò

01 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Roberto Fabbricini, commissario straordinario Figc (Da YouTube)

Roberto Fabbricini è il nuovo uomo al comando della Figc. Il presidente del Coni Giovanni Malagò lo ha nominato commissario della Federcalcio per sei mesi. Billy Costacurta e Angelo Clarizia saranno suoi vice. Dopo mesi di crisi e il fallimento delle elezioni, il calcio italiano ha dunque una nuova guida. «Ho bisogno del sostegno e dell’esperienza di tutti. Per me è un grande onore mettermi al servizio dello sport. Rinuncerò alla spedizione olimpica in Corea, prenderò parte solo alla cerimonia d’apertura e farò un rapido in bocca al lupo agli atleti», ha dichiarato Roberto Fabbricini dopo la nomina come commissario della Figc. «Abbiamo costruito una squadra forte. Sarà fondamentale l’esperienza di Costacurta, soprattutto in ottica di rilancio della Nazionale. Dovremo muoverci con velocità e giudizio». Il ruolo di commissario comunque non è nuovo per Fabbricini, visto che nel 2014 venne nominato come reggente del comitato regionale Coni Marche dopo le dimissioni del presidente Fabio Sturani.

ROBERTO FABBRICINI COMMISSARIO FIGC: LA CARRIERA

Chi è Roberto Fabbricini? Da cinque anni è il segretario generale del Coni, dove è entrato nel 1972. Romano, 72 anni, è stato primatista e campione italiano juniores della 4x100 a 17 anni. Dopo aver abbandonato la carriera sportiva ha intrapreso quella da dirigente, partecipando a 15 edizioni dei Giochi olimpici (otto estive e sette invernali) e 9 edizioni dei Giochi del Mediterraneo. Inoltre, è stato capo missione in cinque Olimpiadi. Roberto Fabbricini ha messo la sua esperienza a disposizione anche delle federazioni, come dimostra il ruolo di direttore esecutivo svolto all’interno della Federazione Internazionale di Baseball, dal 2009 al 2012. A livello internazionale, invece, è stato membro della Commissione Tecnica Giochi del Mediterraneo e della Commissione Giochi Olimpici dei Comitati Olimpici Europei (COE). Sposato e con un figlio, traghetterà la Federcalcio oltre la crisi. «Il mio primo atto ufficiale da commissario della Federcalcio sarà nominare Giovanni Malagò commissario della Lega di serie A».

