Video/ Milan Lazio (0-0): highlights della partita (Coppa Italia, andata semifinale)

Video Milan Lazio (risultato finale 0-0): gli highlights della partita di San Siro. La semifinale di andata finisce 0-0: tra un mese il ritorno all'Olimpico, biancocelesti ora favoriti?

01 febbraio 2018 Federico Giuliani

Video Milan Lazio, Coppa Italia semifinale (Foto LaPresse)

Milan-Lazio termina con il risultato di 0-0. L'andata della semifinale di Coppa Italia finisce a reti inviolate al termine di un match dai due volti, capace di alternare momenti entusiasmanti ad altri di noioso tatticismo. Nel primo tempo il Milan non si è mai fatto vedere in proiezione offensiva, con il regista Biglia ingolfato tra le maglia biancocelesti e Kalinic sovrastato dal sorprendente Luiz Felipe. Bene la Lazio, che con un giro palla semplice ma piacevole ha creato due buone occasioni. La prima all'11 quando Lucas Leiva ruba palla a Kessie e serve Felipe Anderson, che a sua volta innesca Immobile. In area di rigore l'attaccante laziale si beve Romagnoli ma conclude sul fondo da posizione più che favorevole. Passano circa 15' e la Lazio torna a bussare dalle parti di Donnarumma; Lukaku scodella sul secondo palo un traversone al bacio per il tuffo dell'onnipresente Lucas Leiva, anticipato in corner da Borini. L'unico tiro del Milan nel primo tempo verso lo specchio di Strakosha è una conclusione senza pretese di Borini, deviata sul fondo dalla difesa capitolina: troppo poco per incidere. Nella ripresa il Milan cambia finalmente atteggiamento: al 58' Biglia prova a capitalizzare al meglio una sponda di Kalinic ma la mira dell'argentino è da rivedere.

Al 61' Lazio a un passo dal gol: il solito Lukaku scodella a centro area un cross perfetto per lo stacco di Immobile, che anticipa Romagnoli ma trova sulla strada la poderosa manona di Donnarumma. Dopo pochi minuti Immobile si gira in un fazzoletto e lascia partire un tiro a giro che finisce di pochissimo sul fondo. La risposta del Milan arriva con una clamorosa doppia occasione al 75': Cutrone gira in porta un suggerimento di Suso trovando la prodezza di Strakosha. Sul proseguo dell'azione Cahlanoglu, a porta vuota e con il portiere fuori causa, spara alle stelle all'altezza del dischetto del rigore. Errore pesante che pone praticamente fine al match. Andando a dare un'occhiata ai numeri dobbiamo subito dire che quella di stasera è la terza gara stagionale in cui la Lazio non è riuscita a segnare almeno una rete. Per quanto riguarda il possesso palla, il Milan ha collezionato il 52% a fronte del 48% laziale. Gli ospiti hanno realizzato 11 tiri, 6 dei quali in porta; dall'altra parte il Milan si è fermato rispettivamente a 9 e 4. Angoli: 8 a 4 per la Lazio. Due i cartellini: uno a testa (Borini e Radu).

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Milan-Lazio ecco quanto dichiarato dal tecnico rossonero Gennaro Gattuso ai microfoni di Rai Sport: "Primo tempo giocato a ritmi bassissimi, non riuscivamo a palleggiare. Abbiamo fatto molta fatica. meglio nel secondo tempo. siamo contenti, la Lazio è una grande squadra difficile da affrontare e battere. Dobbiamo migliorare a livello di finalizzazione, anche se oggi non abbiamo creato molto. Non deve più succedere un primo tempo come quello di oggi, anche se ci sta, perché avevamo speso molto domenica. L'occasione fallita da Calhanoglu? Anche noi siamo stati fortunati, Gigio ha fatto un miracolo su Immobile. Il calcio è questo, l’errore ci sta. Hakan era molto amareggiato e triste, sta cercando il gol in tutti i modi".

MILAN LAZIO, GLI HIGHLIGHTS: IL VIDEO

