Albinoleffe-Bassano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Albinoleffe-Bassano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Attualmente le due squadre si trovano in zona play-off e vogliono rimanerci.

10 febbraio 2018

Albinoleffe-Bassano, diretta dal signor Pashuku di Albano Laziale, sabato 10 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della venticinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Albinoleffe e Bassano si trovano nel pieno della bagarre della zona play off nel girone B del campionato di Serie C. I seriani a quota trenta punti sono appaiati al Pordenone all'ottavo posto in classifica, ma nelle ultime settimane hanno frenato la loro scalata in classifica, prima perdendo sul campo del Santarcangelo e poi pareggiando due a due in casa del Gubbio. Due trasferte in casa di formazioni comunque attardate in classifica, dalle quali sicuramente l'Albinoleffe sperava di ottenere qualcosa di più, considerando che il secondo posto occupato dalla Sambenedettese dista al momento solo quattro punti.

Seconda piazza che è anche nel mirino del Bassano, che nell'ultimo mese e mezzo ha letteralmente cambiato marcia, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque sfide di campionato, quello che serviva per scalare una classifica che resta piuttosto corta. Dopo aver pareggiato in casa del Pordenone, sabato scorso i vicentini hanno ritrovato immediatamente la strada della vittoria battendo di misura in casa il Sudtirol grazie ad una rete di Venitucci alla mezz'ora del rpimo tempo. Una continuità di rendimento che se confermata potrebbe portare lontano il Bassano in questa stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Albinoleffe Bassano non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti coloro che sono abbonati o acquisteranno il match come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE BASSANO

Queste le formazioni che si fronteggeranno allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Albinoleffe in campo con Coser tra i pali, Zaffagnini, Gavazzi e Solerio titolari nella difesa a tre, mentre Gonzi avrà il compito di presidiare la fascia destra e il romeno Gusu sarà l'esterno laterale mancino. I tre centrali di centrocampo saranno Agnello, Nichetti (entrambi a segno nell'ultima trasferta di Gubbio) e Di Ceglie, in attacco toccherà a Montella far coppia con l'ivoriano Kouko. Risponderà il Bassano con Grandi tra i pali, alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Andreoni, Bizzotto, Pasini e Botot. A centrocampo mancherà lo svizzero Botta, espulso per doppia ammonizione nell'ultimo match interno contro il Sudtirol e dunque squalificato: al suo posto, Proia affiancherà Salvi e Zonta nel terzetto di centrocampo, mentre Venitucci e Minesso saranno avanzati come trequartisti alle spalle dell'unica punta di ruolo, il senegalese Diop.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, le due squadre schiereranno un 3-5-2 per quanto riguarda l'Albinoleffe ed un 4-3-2-1 ad 'albero di Natale' per il Bassano. Veneti vincenti in casa nel match d'andata, uno a zero con rete vincente di Minesso, il 2 aprile 2017 l'ultimo precedente in casa dei vicentini è terminato a reti bianche. Il Bassano ha battuto l'Albinoleffe in casa per l'ultima volta con il due a zero del 19 settembre 2015, reti di Iocolano e Germinale.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano 'con giudizio' i seriani favoriti, con vittoria interna quotata 2.25 da Betclic, mentre Bwin moltiplica per 3.00 l'investimento sull'eventuale pareggio e Bet365 offre a 3.29 la quota per la vittoria in trasferta dei vicentini. Quest'ultima agenzia di scommesse propone le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5 rispettivamente a 2.35 e 1.57.

