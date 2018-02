Ascoli Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ascoli Empoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo al Del Duca per la 25^ giornata di Serie B

10 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Ascoli Empoli (LaPresse)

Ascoli Empoli sarà diretta dall’arbitro Pezzuto; la partita valida per la venticinquesima giornata di Serie B 2017-2018 si gioca alle ore 15.00 di oggi, sabato 10 febbraio, allo stadio Cino e Lillo Del Duca dove i padroni di casa dell’Ascoli allenati da Serse Cosmi affronteranno il lanciassimo Empoli di Aurelio Andreazzoli. L’Ascoli sabato scorso ha ottenuto una preziosissima vittoria esterna sul campo del Novara, ma la bagarre nella zona salvezza resta grande perché in tanti si sono messi a correre e di conseguenza per i marchigiani 23 punti valgono solamente il penultimo posto, che evidentemente non può bastare. L’Ascoli deve dunque continuare a fare bene, anche se l’Empoli in tal senso non sarà di certo l’avversario ideale.

I toscani infatti sono reduci dallo squillante 4-0 rifilato al Palermo nella scorsa giornata, grazie al quale l’Empoli ha agganciato al secondo posto a quota 43 punti in classifica proprio i siciliani, che anzi precede in virtù dello scontro diretto. Insomma, ad oggi sarebbe proprio dell’Empoli una delle due promozioni dirette in Serie A, ma quando mancano ancora ben 18 partite al termine del campionato vale la stessa avvertenza fatta per l’Ascoli. Per fare i conti è decisamente troppo presto, per il momento si deve pensare solo a fare più punti possibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ascoli Empoli verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 3, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Del Duca anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI EMPOLI

Osservando adesso le probabili formazioni di Ascoli Empoli, i padroni di casa dell’Ascoli dovrebbero schierarsi con il 3-5-2, dunque per Serse Cosmi ipotizziamo Lanni in porta; linea difensiva a tre con De Santis, Padella e Gigliotti; nel folto centrocampo a cinque dei bianconeri i probabili titolari saranno da destra a sinistra Mogos, Addae, Buzzegoli, Bianchi e Martinho; infine il tandem d’attacco dovrebbe vedere in campo Lores e Monachello. Quanto all’Empoli, Aurelio Andreazzoli dovrebbe proporre il modulo 4-3-1-2: in porta Gabriel; davanti a lui retroguardia a quattro uomini con Di Lorenzo, Maietta, Veseli e Pasqual; nel terzetto di centrocampo Brighi, Castagnetti e Bennacer; Zajc sarà il trequartista alle spalle del tandem d’attacco, naturalmente formato da Caputo e Donnarumma.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole agli ospiti per questa partita fra Ascoli ed Empoli, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che non ha dubbi nell’indicare i toscani come favoriti: il segno 2 che indica naturalmente una vittoria esterna dell’Empoli pagherebbe appena 1,90 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e soprattutto per la vittoria casalinga dell’Ascoli, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,35 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 4,25.

© Riproduzione Riservata.