Avellino Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Avellino Cesena info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo al Partenio per la 25^ giornata di Serie B

10 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Avellino Cesena (Foto LaPresse)

Avellino Cesena sarà diretta dall’arbitro Ghersini; la partita è valida per la venticinquesima giornata di Serie B 2017-2018 e si gioca alle ore 15.00 di oggi, sabato 10 febbraio, allo stadio Partenio-Adriano Lombardi dove i padroni di casa dell’Avellino allenati da Walter Novellino affronteranno il Cesena di Fabrizio Castori. L’Avellino settimana scorsa ha perso a Foggia e a causa dei tanti risultati positivi delle squadre di coda adesso si ritrova pericolosamente vicino a chi deve lottare per non retrocedere: 29 punti danno infatti agli irpini appena tre lunghezze di vantaggio sui playout, mentre sono sei i punti di distanza dalla zona playoff. Tutto è ancora possibile naturalmente, ma è chiaro che serve una vittoria per pensare allo scenario migliore; altrimenti, la situazione inizierebbe a farsi critica.

Il Cesena invece ha vinto domenica nel pirotecnico posticipo contro la Ternana con un emozionante 4-3 che ha portato i romagnoli a quota 27 punti: se il campionato finisse adesso, il Cesena sarebbe salvo senza nemmeno dover ricorrere ai playout. Il cammino però è ancora lunghissimo e un solo punto di margine sulla zona calda naturalmente non dà alcuna garanzia agli uomini di mister Castori, dunque un risultato positivo ad Avellino avrebbe grande valore, anche dal punto di vista psicologico e perché metterebbe nei guai un’avversaria in più.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avellino Cesena verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 6, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Partenio anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CESENA

Osservando adesso le probabili formazioni di Avellino Cesena, cominciamo naturalmente dai padroni di casa. Dunque Walter Novellino dovrebbe schierare il suo Avellino con il modulo 4-4-1-1: Radu in porta; difesa a quattro con Laverone terzino destro, Migliorini e Morero centrali, Marchizza a sinistra; a centrocampo ecco invece da destra a sinistra Gavazzi, De Risio, Di Tacchio e Moretti, infine l’attacco dove Molina agirà da trequartista in appoggio alla prima punta Asencio. La replica di Fabrizio Castori e del suo Cesena dovrebbe essere affidata al modulo 4-4-2 con Fulignati in porta; retroguardia a quattro con Perticone, Scognamiglio, Suagher e Donkor da destra a sinistra; altro quartetto a centrocampo, questo probabilmente con Vita, Schiavone, Fedele e Laribi; la coppia d’attacco dovrebbe invece vedere titolari Jallow e Moncini.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Avellino e Cesena, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che comunque non si sbilancia troppo e lascia un certo equilibrio: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Avellino pagherebbe 2,25 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna del Cesena, considerata l’opzione meno probabile ma non così difficile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,10 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,40.

© Riproduzione Riservata.