Bari Frosinone/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

10 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Bari Frosinone, che sarà diretta dall’arbitro Di Paolo, è una delle partite di cartello nella 25^ giornata di Serie B 2017-2018: allo stadio San Nicola si gioca alle ore 15:00 di sabato 10 febbraio. E’ una sorta di esame di maturità per un Frosinone che, primo in classifica, vuole testare le sue possibilità di confermarsi in questa posizione alla fine del campionato così da prendersi la promozione diretta in Serie A, dove tornerebbe a distanza di due anni e mezzo. Quella contro il Bari non sarà una partita semplice: d’accordo che i pugliesi hanno perso – male – le ultime due partite ma restano una squadra di valore e con la possibilità concreta di centrare i playoff. Devono solo trovare un po’ di continuità (soprattutto fuori casa) ma hanno già dimostrato di poter battere chiunque in partita secca. Ad ogni modo se il Frosinone dovesse passare indenne da questa partita farebbe un bel passo avanti verso l’obiettivo, anche se manca ancora molto ed è presto per tracciare bilanci definiti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Bari Frosinone, come del resto tutte le partite di Serie B, è trasmessa in diretta tv esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento in questo caso è su Sky Calcio 2 (codice d’acquisto 412521 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio) con la possibilità di assistere alla sfida anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video offerta dall’applicazione Sky Go per attivare la quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Brutto momento per il Bari: il suo 2018 è iniziato esattamente come era finito l’anno precedente, ovvero male. I galletti non vincono da cinque giornate, nelle quali hanno raccolto tre pareggi; hanno perso le ultime due incassando 7 gol, ed è vero che le avversarie erano Empoli e Venezia ma sicuramente ci si aspettava di più da una squadra che gravita in zona playoff e anche assaporato la possibilità della promozione diretta. Serve una sterzata: una sola vittoria nelle ultime otto partite (con quattro sconfitte) è troppo poco per un Bari che a fine novembre, dopo aver vinto il derby contro il Foggia, si era confermato al primo posto in classifica arrivando alla terza vittoria consecutiva, ma che poi è crollato come già accaduto nelle stagioni precedenti. Il Frosinone invece sembra aver rotto gli indugi: con cinque vittorie consecutive i ciociari sono riusciti dove nessun altra squadra di Serie B, anche nei mesi precedenti, era riuscita. Vale a dire, trovare continuità nel lungo periodo: il Frosinone non perde da 16 partite, ma ha anche avuto momento di stanca come quello dei quattro pareggi consecutivi. Adesso sembra aver trovato il ritmo giusto, e non è un caso che la striscia sia coincisa con il ritorno al gol di un Daniel Ciofani sempre importante. Sarà interessante il duello tra i due allenatori: Fabio Grosso e Moreno Longo si sono sfidati anche in Primavera, nei derby tra Juventus e Torino. Un episodio in Serie B c’è già stato, naturalmente quello dell’andata: il Frosinone ha vinto 3-2, Grosso arriva anche dalla sconfitta nell’ideale incrocio tra campioni del mondo, contro Pippo Inzaghi e il suo Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI BARI FROSINONE

Formazioni probabilmente confermate per entrambi gli allenatori: il Bari dovrebbe quindi scendere in campo con Oikonomou e Diakité centrali davanti a Micai, Sabelli e D’Elia a spingere sulle corsie laterali con un centrocampo di qualità formato da Busellato e Andrés Tello, che agiranno come mezzali, e Petriccione che invece sarà il metronomo davanti alla difesa. Nel tridente offensivo spazio ovviamente a Galano e Improta, i due migliori marcatori; unico dubbio quello della prima punta, con Kozak e Floro Flores in ballottaggio per una maglia. Non cambierà il Frosinone, che non ne ha motivo: solito 3-4-1-2 con Moreno Longo, nel quale Ariaudo comanda una difesa (davanti al portiere Bardi) completata da Terranova – due gol consecutivi per lui - e Brighenti. Sulle corsie laterali il lavoro di Matteo Ciofani e Beghetto sarà importante perché dovranno percorrere tutta la fascia; Maiello e Chibsah (favorito su Moussa Koné) saranno gli interni, mentre davanti ovviamente i soliti tre, con Ciano a fare da supporto per Daniel Ciofani e Federico Dionisi.

QUOTE E PRONOSTICO

Bari e Frosinone si sfidano per una partita davvero interessante ed equilibrata: i ciociari sono primi in classifica ma si gioca al San Nicola, e questo secondo l’agenzia di scommesse Snai avrà il suo peso. La vittoria del Bari, identificata dal segno 1, vale infatti 2,75 mentre quella del Frosinone (segno 2) arriva a 2,70: la capolista è favorita, ma davvero per un’incollatura. Il pareggio – segno X – è quello che porta in dote la vincita maggiore: scommettendo su questo risultato il vostro guadagno sarebbe di 3,05 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

