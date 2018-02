Carpi Cremonese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carpi Cremonese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita al Cabassi. Bella sfida tra due squadre che ambiscono ai playoff

10 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Carpi Cremonese, Serie B 25^ giornata (Foto LaPresse)

Carpi Cremonese sarà diretta dall’arbitro Piscopo; alle ore 15:00 di sabato 10 febbraio appuntamento importante per la 25^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Le due squadre sono separate da un solo punto: la Cremonese però è attualmente quinta, mentre il Carpi occupa la settima posizione in coabitazione con il Venezia. Entrambe farebbero i playoff, ma rischiano di rimanere fuori: la classifica in queste zone è ancora piuttosto corta (ci sono sette squadre in quattro punti) e dunque anche il minimo dettaglio potrebbe essere importante. Da questo punto di vista vale la pena ricordare che all’andata era finita 1-1: anche questo potrebbe contare nell’economia della qualificazione alla post season, in caso di arrivo a pari punti. Nessuna delle due vuole comunque fare calcoli preventivi: si punta a vincere senza guardare ad altro, perché in questo momento i tre punti in una sfida diretta sono la cosa più importante e darebbero una grossa mano per l’obiettivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Carpi Cremonese, come del resto tutte le partite di Serie B, è trasmessa in diretta tv esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento in questo caso è su Sky Calcio 5 (codice d’acquisto 412495 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio) con la possibilità di assistere alla sfida anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video offerta dall’applicazione Sky Go per attivare la quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Come detto, la situazione per la corsa ai playoff è ancora piuttosto indefinita: la Cremonese ha gli stessi punti del Parma e più sotto ci sono ben tre squadre a quota 35, perché insieme a Carpi e Venezia troviamo anche un Bari che oggi ospita il Frosinone. Sbagliare potrebbe causare una discesa anche vertiginosa in classifica: per esempio, con una sconfitta i grigiorossi potrebbero ritrovarsi addirittura al decimo posto, dovendo poi recuperare tanto terreno. Il Carpi per di più arriva da due vittorie consecutive, contro Spezia e Salernitana: importanti, perché si tratta di due squadre che potrebbero dare fastidio nella corsa ad un posto tra le prime otto. La Cremonese invece ha vinto solo due delle ultime sette partite, non è riuscita a vincere le ultime due e soprattutto lo scorso sabato si è fatta incredibilmente sorprendere dalla Pro Vercelli, perdendo 3-2 in casa. Avesse vinto, oggi sarebbe al quarto posto e potrebbe quasi sognare la promozione diretta; anche così il suo campionato rimane ottimo, perché stiamo parlando di una neopromossa che aveva come ambizione principale quella di salvarsi senza troppi affanni e invece si trova in compagnia delle migliori.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI CREMONESE

Antonio Calabro deve sciogliere il noto Melchiorri-Malcore, ma dovrebbe confermare il primo al fianco di Mbakogu: formato l’attacco, sulle corsie laterali c’è Garritano sicuro di un posto mentre dall’altra parte – a destra – Pasciuti insidia la maglia di Calapai. In mezzo dovrebbero agire Malick Mbaye e Verna, in difesa capitan Fabrizio Poli (a segno sabato) potrebbe lasciare il posto a Di Chiara sulla sinistra, dunque traghettare al centro per sostituire uno tra Ligi e Brosco. A destra invece dovrebbe essere confermato Pachonik, ma occhio a Bittante. Nella Cremonese i soliti dubbi davanti: Brighenti è favorito, ma Paulinho reclama una maglia. Con il tridente ci sarà una sola prima punta: diventa uno schema favorevole per Juanito Gomez, ma Scappini ha giocato sabato insieme ad Antonio Piccolo. A centrocampo non dovrebbe cambiare granchè: Daniele Croce insidia la maglia di Arini, Pesce e Cavion invece dovrebbero giocare dal primo minuto. Canini e Garcia Tena comanderanno la difesa; a destra Almici, a sinistra Renzetti e in porta ovviamente il kosovaro Ujkani.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Carpi parte favorito per questa partita, almeno secondo le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai: per il segno 1 che identifica la vittoria degli emiliani il valore assegnato è di 2,50. Siamo invece a 3,05 per il segno 2, che dovrete giocare qualora pensiate a una vittoria della Cremonese; per quanto riguarda il segno X per il pareggio il vostro guadagno sarebbe di 3,00 volte la cifra che avrete deciso di investire, e dunque quello che si evince è che questa partita del Cabassi sarà piuttosto equilibrata e combattuta.

© Riproduzione Riservata.