Crotone Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Crotone Atalanta info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, allo Scida l’anticipo della 24^ giornata di Serie A

10 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Crotone Atalanta sarà diretta dall’arbitro Davide Massa; la partita si gioca alle ore 18.00 di oggi, sabato 10 febbraio, allo stadio Ezio Scida di Crotone e sarà valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2017-2018, in cui i padroni di casa del Crotone di Walter Zenga ospiteranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I calabresi sono reduci dal prezioso pareggio di San Siro contro l’Inter nel ‘derby del cuore’ per il loro allenatore Zenga: un punto molto utile nella lotta salvezza che attualmente vede il Crotone quartultimo e dunque salvo se manterrà questa posizione. Finora i calabresi stanno facendo certamente meglio rispetto alla passata stagione, quando si salvarono con una incredibile rimonta finale, ma il cammino resta molto lungo e oggi servirebbe un altro risultato di prestigio per fare un importante passo avanti.

Per i nerazzurri invece il giudizio sulla stagione è ottimo su tre fronti: l’Atalanta ha regalato grandi gioie ai propri tifosi sia in Europa League sia in Coppa Italia, mentre in campionato ogni tanto ha pagato le fatiche dei molti impegni, ma il settimo posto con 36 punti lascia intatte le possibilità di qualificarsi di nuovo per l’Europa anche al termine di questo campionato. Certo, la Dea sta per iniziare un vero e proprio tour de force: nelle prossime tre settimane ci saranno il doppio impegno con il Borussia Dortmund e il ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juventus, un periodo nel quale il campionato rischia di passare in secondo piano. Ecco perché per l’Atalanta una vittoria oggi avrebbe grande importanza, anche dal punto di vista psicologico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Crotone Atalanta verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, dal momento che Sky detiene appunto in esclusiva i diritti per le partite di entrambe le formazioni: l’appuntamento per questo pomeriggio è dunque su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Ezio Scida anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ATALANTA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Crotone Atalanta, notiamo che i padroni di casa dovrebbero schierarsi con il modulo 4-3-3. Davanti a Cordaz, in difesa ci sono ottime possibilità che Faraoni possa essere confermato terzino destro, poi ecco la coppia centrale con Ceccherini e Capuano e Pavlovic favorito come terzino sinistro, anche a causa dei problemi fisici di Martella. A centrocampo non dovrebbero esserci dubbi sul terzetto con il nuovo acquisto Benali, Barberis che ha segnato al Meazza e Mandragora. Infine il tridente d’attacco dove l’altro volto nuovo Ricci e Trotta sembrano certi di un posto da titolare, mentre per l’ultima maglia a disposizione si annuncia un ballottaggio fra Nalini e Stoian. Fra i nerazzurri c’è il dubbio fra Petagna e Cornelius (leggermente favorito l’italiano) come punta centrale di un attacco in cui ci sarà certamente Ilicic sulla trequarti. Qualche dubbio è legato anche alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, ma si va verso un centrocampo a cinque che dovrebbe avere Hateboer a destra e Spinazzola a sinistra come esterni, in mezzo Cristante, Freuler e De Roon. Infine la difesa a tre che dovrebbe vedere titolari Toloi, Palomino e Masiello davanti a Berisha.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole agli ospiti per questa partita fra Crotone e Atalanta, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che non ha dubbi nell’indicare i nerazzurri come favoriti: il segno 2 che indica naturalmente una vittoria esterna dell’Atalanta pagherebbe appena 1,90 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e soprattutto per la vittoria casalinga del Crotone, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,40 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 4,25.

