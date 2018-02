Fed Cup 2018/ Italia Spagna streaming video e diretta tv: orario e risultato live (tennis)

Diretta Fed Cup 2018: Italia Spagna streaming video e tv. Siamo a Chieti, su terra rossa: Sara Errani guida la nostra nazionale in una difficile sfida, iberiche senza Garbine Muguruza

10 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fed Cup 2018, Italia Spagna (Foto LaPresse)

Italia Spagna, ci siamo: sabato 10 febbraio, con inizio alle ore 16:00, vivremo la prima di due giornate dedicate alla sfida valida per il World Group II di Fed Cup 2018. Siamo a Chieti, campo (ovviamente) su terra rossa indoor al Pala Tricalle Sandro Leombroni: Azzurre e Furie Rosse si sfidano per avere un posto al sole nella prossima edizione del torneo di tennis femminile. Attenzione però: chi dovesse vincere questa sfida - bisognerà prendersi tre match sui cinque previsti, in caso di 2-2 nei singolari a decidere sarà il doppio - non tornerà direttamente e immediatamente nel Gruppo Mondiale ma dovrà bensì giocare un’altra sfida, che sarà quella di aprile e che viene catalogata sotto il nome di playoff. Di fatto le vincenti dei World Group II sfideranno una delle perdenti del piano di sopra: chi vincerà avrà il primo gruppo nel 2019, l’altra tornerà nel secondo raggruppamento dovendo ricominciare tutto daccapo. Formula complessa in qualche modo: quel che basta sapere è che per tornare grande l’Italia dovrà necessariamente vincere le prossime due sfide.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FED CUP

Italia Spagna sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis: la web-tv federale è aperta a tutti sul canale 64 del televisore, ma si può raggiungere anche sul satellite (in questo caso possono farlo esclusivamente gli abbonati) al numero 224 del bouquet Sky. Sarà possibile, visitando il sito www.supertennis.tv, assistere alle partite di Fed Cup anche in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche l’appuntamento con i social network che il torneo mette a disposizione. In particolare bisogna fare riferimento a Facebook (indirizzo facebook.com/fedcup) e Twitter (@fedcup).

QUI ITALIA

Periodo molto complicato per l’Italia, che l’anno scorso aveva toccato il punto più basso da anni: una nazionale capace di vincere la Fed Cup per quattro volte tra il 2006 e il 2013 (con anche una finale persa) si è ritrovata a dover giocare contro Cina Taipei per non retrocedere in terza fascia, di fatto quella che si disputa a zone continentali e che sarebbe stata un bel problema, visto che ci sono molti più match lungo l’anno. La vittoria - dopo aver perso contro la Slovacchia - ci ha spinte a sfidare quella Spagna contro cui avevamo miseramente perso nell’aprile di due anni fa, arrivando appunto al Secondo Gruppo Mondiale; allora però eravamo a Lleida (che è il motivo per cui ora siamo in casa) e le nostre avversarie erano sicuramente più competitive, però è anche vero che la nostra stessa squadra aveva forse qualcosa in più. Del gruppo di un tempo è rimasta solo Sara Errani, scivolata fuori dalle 100 e ben lontana dai risultati migliori; per il resto Tathiana Garbin aveva già lasciato intendere di voler puntare sulle giovani e infatti ha convocato Jasmine Paolini, Deborah Chiesa e soprattutto la neodiciasettenne Elisabetta Cocciaretto, semifinalista agli Australian Open juniores. La sensazione è che si debba stringere i denti per un po’, ma chissà che il Gruppo Mondiale non possa invece arrivare con questo gruppo.

QUI SPAGNA

Se Atene piange, di sicuro Sparta non ride: la Spagna nel 2008 aveva giocato e perso la sua undicesima finale di Fed Cup (in casa contro la Russia) e da allora ha penato molto per ritrovare un gruppo di giocatrici che la riportassero in alto. Nel frattempo sono emerse Carla Suarez Navarro e soprattutto Garbine Muguruza, che ha vinto due Slam ed è stata numero 1 Wta; il problema è che anche con loro i risultati non sono arrivati, e oggi la Muguruza non è presente: Anabel Medina Garrigues, nuovo capitano (ha preso il posto di Conchita Martinez), spera che una Suarez Navarro reduce dai quarti degli Australian Open e una Lara Arruabarrena mai davvero arrivata possano essere sufficienti per vincere tre singolari o comunque prendersi i tre punti necessari per qualificarsi. Ci sono anche Georgina Garcia-Perez e Maria Jose Martinez Sanchez, la veterana del gruppo (35 anni): in casa iberica la situazione è davvero molto simile a quanto succede con la nostra nazionale, con la differenza che in caso di necessità la campionessa c’è comunque e che c’è tutta una serie di giocatrici che si qualifica regolarmente per gli Slam (dalla stessa Arruabarrena a Sara Sorribes Tormo, comunque mai andata oltre il primo turno) che potrebbero ridare vita a un movimento che ha avuto straordinarie interpreti in un passato magari non troppo recente ma nemmeno antichissimo.

© Riproduzione Riservata.