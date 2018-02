Fermana-Teramo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fermana-Teramo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Sfida molto delicata in chiave classifica con due squadre in cerca di tranquillità.

10 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Fermana-Teramo, LaPresse

Fermana-Teramo, diretta dal signor Cosso di Reggio Calabria, sabato 10 febbraio 2018 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale della venticinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Fermana-Teramo sarà una sfida molto delicata a livello di classifica, tra due squadre in cerca di tranquillità nel girone B del campionato di Serie C. Dopo aver ottenuto un'importantissima vittoria a Mestre in trasferta, i padroni di casa hanno pareggiato uno a uno in casa contro il Santarcangelo, mancando un'occasione importante per staccarsi dalla zona play out che dista comunque al momento quattro punti per i gialloblu. Una lunghezza più indietro si trova invece al momento il Teramo, che ha ottenuto finora un solo punto nel 2018. Sconfitte in casa contro Vicenza e Pordenone, nel mezzo un pari esterno a Ravenna: non certo il passo che serve per riuscire a puntare alla salvezza diretta.

La Fermana nelle partite in casa si è dimostrata in discreta difficoltà negli ultimi tempi, una sola vittoria nelle ultime otto partite disputate tra le mura amiche in campionato, quella contro il Renate del 9 dicembre scorso. Ancora peggio ha fatto però il Teramo in trasferta: fuori casa gli abruzzesi non hanno mai vinto in questa stagione né in campionato né in Coppa Italia, ottenendo però sei pareggi nelle ultime sette trasferte di campionato, perdendo solo in casa della Reggiana il 16 dicembre scorso.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Fermana Teramo non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma sarà disponibile solo in diretta streaming video via internet, per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento o acquisteranno il match come evento singolo sul portale elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI FERMANA TERAMO

Allo stadio Recchioni di Fermo scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Fermana schiereranno Valentini in porta, Clemente in posizione di terzino destro e Sperotto in posizione di terzino sinistro, mentre Comotto e il senegalese Mané saranno i due difensori centrali. A quattro anche la linea di centrocampo dei marchigiani, con Petrucci esterno laterale di destra e Maurizi esterno laterale di sinistra, mentre Grieco ed Urbinati saranno i due centrali di centrocampo. Il brasiliano Matos da Silva affiancherà Cremona in attacco. Risponderà il Teramo con Calore estremo difensore, mentre Sales coprirà la fascia destra difensiva e Pietrantonio sarà l'esterno laterale mancino. Milillo e Speranza saranno impiegati come centrali difensivi, a centrocampo spazio all'ecuadoriano Varas assieme a De Grazia ed Amadio, mentre Tulli, Sandomenico e Terracino partiranno dal primo minuto in attacco nel tridente.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Al 4-4-2 della Fermana sarà opposto tatticamente il 4-3-3 del Teramo. Il match d'andata in casa degli abruzzesi in questo campionato è terminato a reti bianche, mentre in questa stagione le due squadre si sono già affrontate a Fermo in Coppa Italia, vittoria dei padroni di casa per due a zero con reti di Gasperi e D'Angelo il 6 agosto scorso. L'ultimo precedente in Serie C a Fermo risale al 2 ottobre 2005, vittoria di misura del Teramo, con la Fermana che ha battuto per l'ultima volta gli abruzzesi in campionato in casa con il due a zero del 2 novembre 2003.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote delle agenzie di scommesse privilegiano il fattore campo, con vittoria interna della Fermana quotata 2.10 da Betclic, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 offre a 3.60 il successo esterno abruzzese, proponendo inoltre a 2.87 la quota per l'over 2.5 e a 1.39 la quota per l'under 2.5.

