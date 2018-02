Inghilterra Galles/ Streaming video e diretta tv, orario, quote e risultato live (DMax 6 Nazioni 2018)

Diretta Inghilterra Galles Rugby: info streaming video e tv. Gli inglesi di Eddie Jones tornano in casa dopo il successo con l'Italia contro i principali rivali al titolo 2018.

10 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione inglese (LaPresse)

Inghilterra-Galles, diretta dall’arbitro Jerome Garces, è la partita di rugby in programma oggi sabato 10 febbraio 2018 al Twickernham Stadium: fischio d’inizio atteso alle ore 17.45 (secondo il fuso italiano) per il secondo turno del 6 Nazioni 2018. Nuovo banco di prova quindi per la nazionale di Eddie Jones, che dopo il bel successo rimediato contro la nostra Italia, punta a inanellare pure la seconda vittoria. L’obiettivo dichiarato dell’Inghilterra campionessa in carica del & Nazioni, infatti non è solo il terzo titolo di fila ma pure la replica del Grande Slam del 2016. Di contro però ecco il Galles una delle nazionali favorite a contendere agli inglesi l’ambito trofeo: sarà quindi subito scontro al vertice?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Come già nelle passate edizioni, tutto il 6 Nazioni e quindi anche Inghilterra-Galles sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

IL CONTESTO

Di certo il match tra Inghilterra e Galles si annuncia rovente benché si tratti solo nel secondo turno dell’edizione 2018 del 6 Nazioni. Di fronte infatti, tra le ben note mura del Twickenham stadium di Londra troveremo i padroni di casa di Eddie Jones, di ritorno come abbiamo visto dalla vittoria per 46 a 15 sull’Italia, e i dragoni del ct Warren Gatland, rinvigoriti dal esordio eccezionale con la Scozia. Nel primo turno infatti il Galles ha affrontato e battuto con l’imponente risultato di 34 a 7 gli scozzesi: allora fu magistrale come al solito la prestazione di Leight Halfpenny che registrò 2 mete, 4 conversion e 2 penalty. Insomma entrambe le nazionali attese oggi in campo a Londra hanno registrato un esordio imponente, in piena linea con le vere ambizioni per questa edizione del 6 Nazioni 2018: che il vincitore di oggi possa già allungare le mani anche sul trofeo?

QUOTE E PRONOSTìCO

Visto che si tratta dei campioni in carica di fronte al proprio pubblico, ecco che pare che sia proprio l’Inghilterra la vincitrice annunciata oggi contro il Galles, almeno per i portali di scommesse. Secondo il pronostico della Snai infatti il successo inglese è stato dato a 1.20 contro il 4.50 dato alla vittoria gallese, con il pari quotato anche a 25.00.

© Riproduzione Riservata.