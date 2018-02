Irlanda Italia/ Streaming video e diretta tv, orario, quote e risultato live (DMax 6 Nazioni 2018)

Diretta Irlanda Italia: info streaming video e tv. Nuovo banco di prova per gli azzurri di O'Shea, di ritorno dall'importante prestazione con l'Inghilterra all'esordio.

Diretta Irlanda Italia (LaPresse)

Irlanda-Italia, diretta all’arbitro Romain Poite, è la partita di rugby in programma oggi sabato 10 febbraio 2018 attesa all’Aviva Stadium di Dublino: fischio d’inizio fissato alle ore 15.15 (fuso italiano) per il match del secondo turno del 6 Nazioni 2018. Dopo la sconfitta rimediata di fronte al pubblico di casa, gli azzurri di O’Shea volano Irlanda con l’obbiettivo di mettere a segno la prima vittoria nell’edizione 2018 di uno dei tornei più prestigiosi di questo sport. L’impresa ovviamente non sarà semplice: a fare gli onori di casa sarà infatti la nazionale di Joe Schimdt, di ritorno da un ottimo esordio nel 6 Nazioni contro la Francia di Brunel.

IRLANDA ITALIA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida tra Irlanda e italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei, inoltre per gli azzurri una fonte importante sono la pagina Facebook (Federazione Italiana Rugby) e il profilo Twitter (@Federugby) della Federazione Italiana.

IL CONTESTO

Alla viglia dell’edizione 2018 del 6 Nazioni a buon diritto si parlava dell’Irlanda come una delle candidate al titolo: il match contro la Francia, nel primo turno di esordio però pare aver mostrato ben poco del reale potenziale della compagine del ct Joe Schimdt. In ogni caso gli Shamrock in terra francese si sono fatti ben valere, strappando una bella vittoria sul 13-15 grazie al drop goal di Sexton che al secondo minuto di recupero ha di fatto mandato tutti negli spogliatoi. Proprio il mediano di apertura è stato il grande protagonista del tabellone dell’Irlanda in quell’occasione, e senza dubbio il giocatore del Leinster è pronto a far male anche agli azzurri. Dall’altra parte del campo ecco poi la nazionale Italiana del Ct O’Shea, pronta a farsi nuovamente valere pure contro una formazione fisicamente e tatticamente forse più preparata. Se le prospettive azzurre in questa edizione del 6 Nazioni 2018 potrebbero non andare aldilà dal mettere a segno qualche vittoria, va anche detto che quanto visto in campo all’Olimpico contro l’Inghilterra fa davvero ben sperare. Contro la vincitrice in carica e prima indiziata al successo anche quest’anno, gli azzurri hanno resistito quasi alla pari per ben 60 minuti: ora manca il resto ma possiamo dire di guardare alla sfida con gli Shamrock con ottimismo. Certo il risultato finale del match fa male (15-46 per l’Inghilterra) in casa azzurra, ma il ct O’Shea sa di poter contare su di una rosa al completo e al top della condizione anche questo pomeriggio.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente non sono gli azzurri i favoriti del pronostico, almeno secondo il portale di scommesse snai: qui il successo dell’Italia infatti è stato quotato a 15.00 contro l’1.01 dato invece alla vittoria dell’Irlanda. Il pareggio, altamente improbabile è stato quotato a 60.00.

