Juventus Chievo Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Juventus Chievo Primavera verrà diretta dall’arbitro Diego Provesi: alle ore 13:00 di sabato 10 febbraio si gioca a Vinovo, per la quarta giornata di ritorno nel campionato Primavera 1 2017-2018. E’ una partita delicatissima: in questo momento entrambe le squadre sarebbero escluse dai playoff per andare a giocarsi lo scudetto. Sarebbe ovviamente un fallimento per la Juventus, che deve recuperare un punto ai clivensi e già oggi potrebbe tornare tra le prime sei, ma ha bisogno di ritrovare una continuità che non ha mai avuto in stagione, andando incontro a un inizio pessimo e non riuscendo a confermare un periodo che avrebbe potuto dare una svolta. Anche il Chievo ha un andamento piuttosto ondivago, ma sostanzialmente la formazione gialloblu è dove voleva essere: ancora in corsa per un posto nella post season. Vincendo oggi fuori casa, il Chievo farebbe un bel salto avanti in classifica e soprattutto metterebbe 4 lunghezze di distanza tra sé e la Juventus: una concorrente in meno di cui preoccuparsi almeno per il momento, anche se pensare di scalzare una delle sei al momento appare decisamente complicato (e questo discorso vale anche e soprattutto per i bianconeri).

Juventus Chievo Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: la partita del campionato 1 è dunque in chiaro per tutti, andando al canale 60 del vostro televisore. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere a questa gara al numero 225 del loro bouquet Sky, mentre per la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone basterà visitare il sito dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

La Juventus ha smarrito la via: aveva vinto sei partite su sette centrando 19 punti, e con questo grande rush era riuscita a prendersi il terzo posto in classifica. Purtroppo la sosta invernale ha fatto male ai giovani bianconeri: nel 2018 non solo non hanno ancora vinto, ma hanno perso tre volte su quattro centrando un solo pareggio. Se i ko sui campi di Atalanta e Roma potevano anche essere messi in conto, un brutto 1-1 a Bologna e soprattutto la sconfitta interna contro il Genoa non sono sicuramente risultati all’altezza di una squadra che parte quasi sempre per vincere, e che comunque ha nel raggiungimento della fase finale un obiettivo minimo. Il girone unico però è una novità per tutti, e in certi casi ha creato problemi: per la Juventus di Alessandro Dal Canto cominciano a diventare tanti e preoccupanti, e adesso è arrivato il momento di rialzare la testa. Il Chievo arriva al contrario da un grande momento: ha vinto quattro delle ultime cinque partite, battendo peraltro Atalanta e Inter. In questo senso la sconfitta di Napoli stona, ma è un incidente di percorso che ci può stare in questa striscia; i problemi per il Chievo erano precedenti, per esempio quando tra ottobre e novembre i veneti hanno perso quattro partite consecutive e hanno perso una posizione di classifica che all’epoca li avrebbe condotti a giocare i playoff. La partita dunque è importante per entrambe: sulla carta il Chievo sta molto meglio, ma la Juventus appare comunque superiore e deve ritrovare l’autostima perduta.

La Juventus deve fare a meno dello squalificato Di Pardo: a prenderne il posto potrebbe essere ancora una volta Morrone, con Muratore e Nicolussi Caviglia che partono favoriti come mezzali anche se ovviamente devono vincere la concorrenza di Merio. Sulla trequarti invece Del Sole, arrivato a gennaio dopo essere rimasto a Pescara per sei mesi, si giocva una maglia con Montaperto; dovrebbe viaggiare verso la conferma Portanova, mentre come prima punta non ci sono dubbi sulla maglia da titolare per Olivieri, che con 9 gol in campionato rappresenta una delle note più liete di questa stagione bianconera. Dubbi in difesa per Dal Canto: a destra Meneghini e Rafael Fonseca sono in ballottaggio (ma c’è anche Kameraj), a sinistra dovrebbe giocare Tripaldelli che la scorsa settimana è stato acquistato dal Sassuolo ma rimarrà a Vinovo fino a giugno. Abbandonata la difesa a tre, Vogliacco e Delli Carri dovrebbero giocare al centro dello schieramento davanti a Loria, con Joao Serrao che però non parte del tutto battuto. Lorenzo D’Anna dovrebbe confermare il Chievo che ha battuto l’Inter: dunque Pavoni tra i pali con Glarey e Michelotti come esterni bassi, Kaleba e Bran formeranno la coppia centrale. In mediana la regia di Di Masi guiderà il gruppo, sulle mezzali si dovrebbero disporre Bertagnoli e Danieli; davanti c’è un ballottaggio aperto tra Juwara (titolare lo scorso venerdì) e Omayer che partono sostanzialmente alla pari, a destra dovrebbe giocare ancora una volta Vignato mentre come prima punta spazio all’italo-albanese Andrea Isufaj, che l’anno scorso ha giocato nell’Arezzo in Serie C e quest’anno ha segnato 4 gol, compreso uno dei due con cui i veneti hanno sorpreso l’Inter.

