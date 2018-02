Liam Miller/ Morto di cancro il centrocampista 36enne: mondo del calcio in lutto

Liam Miller, morto di cancro il centrocampista 36enne: mondo del calcio in lutto. E’ scomparso in queste ore l’ex Celtic e Manchester United: doveva fare gli anni il 13 febbraio

Liam Miller, foto pubblicata dal profilo Instagram dello United

Morire a 36 anni nonostante una vita da sogno. Questo è il tragico destino di Lliam Miller, ex centrocampista della nazionale irlandese, scomparso nelle scorse ore. Il giocatore, che avrebbe dovuto compiere 37 anni martedì prossimo, è morto per via di un cancro, diagnosticato tra l’altro soltanto pochi mesi fa, a novembre dello scorso anno. Miller ha giocato una vita fra le fila del Celtic, gloriosa società di Glasgow. E’ infatti cresciuto con addosso il biancoverde e nel 2004 ha avuto l’occasione della vita, la chiamata del Manchester United. Peccato però che all’Old Trafford le cose non andarono come previsto, e alla fine l’irlandese totalizzò soltanto nove presenze, prima di essere ceduto al Leeds United.

LA CARRIERA DI MILLER

In carriera Miller ha vestito le maglie anche di Sunderland, QPR, Hibernian, Perth Glory, Brisbane Roar, Melbourne City, Cork City e Wilmington Hammerheads. Le ultime, sono squadre della lega di calcio australiana, dove di fatto Miller ha chiuso la propria carriera, ad eccezione della paretensi Cork City, in Irlanda. Con la propria nazionale Miller ha giocato 21 partite, mentre in carriera ha vinto tutto quello che poteva vincere in Scozia, leggasi 2 campionati, 2 Coppe di Scozia e 2 Coppe di Lega scozzese. A questi sei trofei si aggiunge anche la vittoria della Championship (la Serie B inglese) con il Sunderland, nonché il campionato di calcio australiano con il Brisbane Roar nella stagione 2013-2014. Tutte le squadre in cui ha giocato hanno voluto ricordare il compianto Miller, ed in particolare, l’ex compagno di squadra, John Hartson, anch’esso afflitto da cancro ma che è riuscito a vincere la sfida.

